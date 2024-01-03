Erotizm İçeren Sahneleriyle Netflix'te Bir Solukta İzleyebileceğiniz Birbirinden Libidosu Bol Diziler

Bir cerrah olarak başarılı bir kariyeri olan William, oğlunun nişanlısı Anna ile ilişkiye girer. Ancak bu ilişki, William'ın hayatında beklenmedik bir dönüşe neden olur. Anna'ya olan takıntısı, zamanla onun profesyonel yaşamını ve kişisel hayatını tehdit eder hale gelir.

Yaratıcılar: Morgan Lloyd Malcolm, Benji Walters

Oyuncular: Richard Armitage, Rish Shah, Charlie Murphy