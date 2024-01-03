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Erotizm İçeren Sahneleriyle Netflix'te Bir Solukta İzleyebileceğiniz Birbirinden Libidosu Bol Diziler

Erotizm İçeren Sahneleriyle Netflix'te Bir Solukta İzleyebileceğiniz Birbirinden Libidosu Bol Diziler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 16:34

Netflix platformunda, dünyanın dört bir yanından ve bağımsız yapımlardan oluşan erotik dizi seçeneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Her biri kendi türünde benzersiz olan bu diziler, size farklı kültürlerin erotik anlatılarını sunacak. Keyifli seyirler dileriz.

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1. Elite Short Stories: Carla Samuel (2021)

1. Elite Short Stories: Carla Samuel (2021)

Samuel, Carla'nın Londra'ya gitmesini engellemek için havaalanında büyük bir romantik sürpriz yapmayı planlar. Ancak bu, kolay bir görev olmayacaktır çünkü Carla'nın Londra'ya gitme kararını değiştirmesi için ona gerçekten etkileyici bir sebep sunması gerekmektedir.

Yaratıcı: Carlos Montero

Oyuncular: Ester Expósito, Itzan Escamilla, Sergio San Millán

2. Glitter (2022)

2. Glitter (2022)

1970'lerin canlı ve hareketli Polonya'sına duygusal bir geçmişe dönüş yapan bu dizi, toplumun belirlediği kuralların dışında, kendi yaşam biçimlerini belirleyen ve sosyal tabularla cesurca yüzleşen özgür ruhlu kadın karakterleri izleyiciyle buluşturuyor.

Yaratıcılar: Aleksandra Chmielewska, Maciej Kubicki

Oyuncular: Magdalena Poplawska, Ashley Adler, Lukasz Simlat

3. A Girl and an Astronaut (2023 - )

3. A Girl and an Astronaut (2023 - )

Dizi, 30 yıl boyunca kayıp olan bir astronotun beklenmedik geri dönüşünü konu alıyor. Bu uzun süre zarfında neden yaşlanmadığını merak eden bir şirket, bu esrarengiz durumu araştırmaya kararlıdır. Dizi aynı zamanda, kayıp astronotun geri dönüşüyle birlikte yeniden alevlenen bir aşk hikayesini de anlatıyor.

Yaratıcılar: Bartosz Prokopowicz, Jakub Korolczuk

Oyuncular: Vanessa Aleksander, Jedrzej Hycnar, Jakub Sasak

4. Perfume (2018)

4. Perfume (2018)

Bir şarkıcının, koku bezleri alınmış bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine, dedektifler olayı araştırmak için harekete geçerler. Soruşturma kapsamında, bu şarkıcının birlikte yatılı okulda eğitim gördüğü arkadaş grubu mercek altına alınır. Cinayetin çözülmesi için, dedektiflerin bu arkadaş grubunun geçmişini ve aralarındaki karmaşık ilişkileri detaylı bir şekilde incelemesi gerekmektedir. 

Yönetmen: Philipp Kadelbach

Oyuncular: Friederike Becht, August Diehl, Wotan Wilke Möhring

5. Toy Boy (2019 - )

5. Toy Boy (2019 - )

Dizi, bir striptiz kulübünde çalışan bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Ancak bu erkek, sıradan bir striptizci değil. Yedi yıl önce, işlemediği bir suç nedeniyle haksız yere hapse atılan ve şimdi adalet arayan biri.

Yaratıcılar: César Benítez, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez Llano

Oyuncular: Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza

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6. Obsession (2023)

6. Obsession (2023)

Bir cerrah olarak başarılı bir kariyeri olan William, oğlunun nişanlısı Anna ile ilişkiye girer. Ancak bu ilişki, William'ın hayatında beklenmedik bir dönüşe neden olur. Anna'ya olan takıntısı, zamanla onun profesyonel yaşamını ve kişisel hayatını tehdit eder hale gelir.

Yaratıcılar: Morgan Lloyd Malcolm, Benji Walters

Oyuncular: Richard Armitage, Rish Shah, Charlie Murphy

7. Fidelity (2022 - )

7. Fidelity (2022 - )

Carlo ve Margherita birbirlerine çok aşıktır ancak ilişkilerinde yeni bir durum ortaya çıkar ve her şeyden, hatta kendilerinden bile şüphe duymalarına neden olur. Acaba ikili seçimlerinin sonuçlarını yönetebilecekler midir?

Yönetmenler: Andrea Molaioli, Stefano Cipani

Oyuncular: Lucrezia Guidone, Michele Riondino, Carolina Sala

8. In Love All Over Again (2023)

8. In Love All Over Again (2023)

2003 yılında genç bir sinema öğrencisi olan Irene, kısa bir film projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu filmde başrolü oynayacak olan Julio ile tanışır ve hızla ona aşık olur. Ancak yaşamın karmaşıklığı ve zamanın hızı, onları bugüne dek uzanan farklı yollara sürükler.

Yaratıcı: Carlos Montero

Oyuncular: Georgina Amorós, Franco Masini, Carlos González

9. Deep Fake Love (2023 - )

9. Deep Fake Love (2023 - )

Bu realite şovunda beş çift, partnerlerine güvenlerini sınayan para ödüllü bir oyunda kendilerini buluyor. Ancak onları bekleyen ve yalanla gerçeğin arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir şey vardır: Deepfake teknolojisi.

10. Fishbowl Wives (2022 - )

10. Fishbowl Wives (2022 - )

Lüks bir apartman dairesinde, mutsuz evlilikleri olan altı farklı kadın, sadakatsizlik çizgisini aşar. Dizi, Kurosawa R.'nin manga serisinden uyarlanmıştır.

Yönetmenler: Michiko Namiki, Hiroaki Matsuyama, Aya Narakino

Oyuncular: Ryôko Shinohara, Masanobu Andô, Takanori Iwata

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11. Wanderlust (2018)

11. Wanderlust (2018)

Dizi, bir bisiklet kazası sonucunda evliliklerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalan bir terapistin, evliliğini kurtarmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor. Bu olay, terapistin profesyonel ve kişisel yaşamını derinden etkileyerek, ilişkilerine yeni bir perspektif kazandırıyor.

Yaratıcı: Nick Payne

Oyuncular: Toni Collette, Steven Mackintosh, Joe Hurst

12. Tidelands (2018)

12. Tidelands (2018)

Bir zamanlar hapis yatan bir kadın, balıkçı köyüne geri döndüğünde beklenmedik bir şekilde bir cesetle karşılaşır. Bu korkunç bulgu onu, kasabanın gizemlerini ve yarı insan, yarı siren olan sakinlerinin sakladığı sırları ortaya çıkarmaya itecektir. 

Yaratıcılar: Stephen M. Irwin, Nathan Mayfield, Leigh McGrath

Oyuncular: Charlotte Best, Marco Pigossi, Aaron Jakubenko

13. Sex, Explained (2020)

13. Sex, Explained (2020)

Bu keyifli ve bilgilendirici belgesel serisinde, çekimin biyolojik yönlerinden doğum kontrolünün geçmişine kadar, cinsellikle ilgili tüm detayları derinlemesine inceleyebilir ve harika bilgiler öğrenebilirsiniz.

Oyuncular: Janelle Monáe, Lisa Diamond, Justin Lehmiller

14. Unstoppable (2020)

14. Unstoppable (2020)

Dizi, Oaxaca'ya bir yolculuğa çıkmaya karar veren ve yolda hayatlarını değiştiren bir yabancıyla tanışan üç zengin arkadaş Rocío, Vera ve Carlota'nın etrafında dönüyor.

Yaratıcı: Diego Martínez Ulanosky

Oyuncular: Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe

15. She's Gotta Have It (2017–2019)

15. She's Gotta Have It (2017–2019)

Dizi, Nola Darling adlı karakterin üç farklı erkek partneriyle aynı anda sürdürdüğü cinsel ilişkilerini konu alıyor. Bu karmaşık ilişki ağı, Nola'nın kendisi, erkek arkadaşları ve diğer dostları tarafından detaylarıyla anlatılıyor.

Yaratıcı: Spike Lee

Oyuncular: DeWanda Wise, Anthony Ramos, Lyriq Bent

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