Yemek yerken telefonu başka odada bırakmak, telefona bakmadan kısa bir yürüyüş yapmak ya da her gün biraz çevrimdışı kalmak işe yarayabiliyor. Yakınlarınıza mesajlara bakmayacağınız saatleri bildirmek de her an ulaşılabilir olma baskısını azaltıyor.

Kaygı yoğun hale gelir ya da günlük hayatı etkilemeye başlarsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almak gerekiyor.