Rüyada Gördüğünüz Renklerin Bir Anlamı Var: En Sık Hatırlanan Renkler Açıklandı
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Rüyalarda gördüğümüz renklerin bir anlamı olup olmadığı uzun süredir merak ediliyor. Yaklaşık 40 bin rüya kaydını inceleyen bir araştırma ve bir renk uzmanının yorumları, en sık görülen renklerin neye işaret edebileceğini anlattı.
Gelin birlikte bakalım.
Rüyalardaki renkler duygularla bağlantılı olabilir.
Beyaz, rüyalarda en sık görülen renklerden biri.
En sık hatırlanan renk kırmızı.
Rüyadaki her renge anlam yüklememek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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