Uluslararası Rüya Araştırmaları Derneği'nin eski başkanı Robert Hoss, yaklaşık 40 bin rüya kaydını inceledi. Hoss, rüyada hatırlanan renklerin gün içinde görülen ya da sevilen renkleri değil, beynin rengi nasıl yorumladığını ve renge verilen duygusal tepkiyi yansıttığını buldu.

Renk uzmanı Michelle Lewis, uyanıkken rengi duyguyla ilişkilendiren amigdala gibi beyin bölgelerinin REM uykusunda da aktif kaldığını söylüyor. Hoss ise çalışmasının henüz ön bulgular niteliğinde olduğunu belirtiyor.