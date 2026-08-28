Hangi Spesifik Fobiye Sahipsin?

Bazı korkular vardır, adını bile koyamadığımız halde hayatımızın küçük bir köşesinde sessizce yaşamaya devam eder. Kimi insan örümcek gördüğünde bulunduğu yerden kaçmak ister, kimi asansöre binmekten hoşlanmaz, kimi kalabalıkların içinde sıkışmış hissetmekten çekinir. Hatta bazen korkunun kaynağı ilk bakışta o kadar sıradan görünür ki “Ben neden bundan bu kadar rahatsız oluyorum?” diye kendimize sorarız.

Bu test gerçek bir psikolojik tanı koymaz; yalnızca verdiğin cevaplardan yola çıkarak hangi spesifik fobi temasına daha yakın olabileceğini eğlenceli bir şekilde ortaya koyacak!

Hazır mısın? O zaman başla!