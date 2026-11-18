Eylül Görmüş'ün hazırladığı, Duru Ekşioğlu'nun çizimleriyle hayat bulan İki Bin Yirmi Yedi Okuma Günlüğü ilk bakışta bir 2027 ajandasına benziyor ama değil. Bu bir okuma günlüğü ve 2027 yılı boyunca yazarlarla kedilerini odağına alıyor.

Görmüş'ün ifadesiyle, 'Okumak kalabalık yalnızlıktır.' Biz de bu kalabalık yalnızlığın belki de en güzel eşlikçileri olan kedilerin izini sürdük. Edebiyat tarihinin unutulmaz yazarlarını ve hayatlarını paylaştıkları kedileri sizin için bir araya getirdik.