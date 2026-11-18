Kedisiz Yazamayanlar: Tanpınar'dan Borges'e Edebiyatın 12 Kedisever Yazarı ve Kedileri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylül Görmüş'ün hazırladığı, Duru Ekşioğlu'nun çizimleriyle hayat bulan İki Bin Yirmi Yedi Okuma Günlüğü ilk bakışta bir 2027 ajandasına benziyor ama değil. Bu bir okuma günlüğü ve 2027 yılı boyunca yazarlarla kedilerini odağına alıyor.
Görmüş'ün ifadesiyle, 'Okumak kalabalık yalnızlıktır.' Biz de bu kalabalık yalnızlığın belki de en güzel eşlikçileri olan kedilerin izini sürdük. Edebiyat tarihinin unutulmaz yazarlarını ve hayatlarını paylaştıkları kedileri sizin için bir araya getirdik.
İki Bin Yirmi Yedi Okuma Günlüğü
Patricia Highsmith ve Siyam kedisi Spider
Julio Cortázar ve kedisi Theodor W. Adorno
Jack Kerouac ve sarı İran kedisi Tyke
Didem Madak ve şiirindeki kediler
May Sarton ve kedisi Tom Jones
Ahmet Hamdi Tanpınar ve kedisi Haydut
Bilge Karasu ve sayısız kedisi
Jorge Luis Borges ve kedisi Beppo
T.S. Eliot ve kedisi Wiskuscat
Doris Lessing ve kedisi El Magnifico
Mark Twain ve siyah kedisi Bambino
Shirley Jackson ve birbirinin aynısı siyah kedileri
Bu yazarlar ve kedileri İki Bin Yirmi Yedi Okuma Günlüğü'nde
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın