Renk Psikoloğu Açıkladı: Duygusal Olarak Dayanıklı İnsanlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor
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Sosyal medyada son dönemin popüler akımlarından biri 'dopamin giyinme'. Moda psikoloğu Dr. Dawnn Karen'ın 2020'de ortaya attığı bu kavram, kıyafetleri ruh hâlini bilinçli olarak değiştirmek için seçmek anlamına geliyor ve işin merkezinde renkler var.
Araştırmalar da açık ve canlı renklerin ruh hâlini iyileştirebildiğini, stresi azaltabildiğini gösteriyor. Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis'e göre duygusal olarak dayanıklı insanlar, yani baskı altında sakin kalıp zorluklardan kendini kaybetmeden toparlanabilenler, belirli renklere daha sık yöneliyor.
İşte, duygusal olarak dayanıklı insanların renk tercihleri!
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Kıyafetlerimiz, yalnızca başkalarının bizi nasıl gördüğünü etkilemiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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