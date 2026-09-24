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Renk Psikoloğu Açıkladı: Duygusal Olarak Dayanıklı İnsanlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Renk Psikoloğu Açıkladı: Duygusal Olarak Dayanıklı İnsanlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Moda psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 17:20
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Sosyal medyada son dönemin popüler akımlarından biri 'dopamin giyinme'. Moda psikoloğu Dr. Dawnn Karen'ın 2020'de ortaya attığı bu kavram, kıyafetleri ruh hâlini bilinçli olarak değiştirmek için seçmek anlamına geliyor ve işin merkezinde renkler var. 

Araştırmalar da açık ve canlı renklerin ruh hâlini iyileştirebildiğini, stresi azaltabildiğini gösteriyor. Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis'e göre duygusal olarak dayanıklı insanlar, yani baskı altında sakin kalıp zorluklardan kendini kaybetmeden toparlanabilenler, belirli renklere daha sık yöneliyor. 

İşte, duygusal olarak dayanıklı insanların renk tercihleri!

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Kıyafetlerimiz, yalnızca başkalarının bizi nasıl gördüğünü etkilemiyor.

Kıyafetlerimiz, yalnızca başkalarının bizi nasıl gördüğünü etkilemiyor.

Lewis, kıyafetlerin yalnızca başkalarının bizi nasıl gördüğünü değil, bizim nasıl düşündüğümüzü de etkilediğini söylüyor. Bu etkiye 'giyinik biliş' deniyor.

Kavram, Hajo Adam ve Adam Galinsky'nin 2012'de yayımladığı çalışmaya dayanıyor. Deneyde katılımcılara aynı beyaz önlük giydirildi. Bir gruba bunun doktor önlüğü, diğerine ressam önlüğü olduğu söylendi. Kendini doktor önlüğüyle düşünen grup, dikkat gerektiren görevlerde belirgin şekilde daha başarılı oldu.

Lewis bunu şöyle özetliyor: 'Önlük değişmedi, niyet değişti.' Ona göre zor günlerde seçilen renkler de fark edilenden çok daha fazla psikolojik iş görüyor.

Toprak yeşili gerginseniz sakinleştiriyor, kiremit rengi yormadan ısıtıyor

Toprak yeşili gerginseniz sakinleştiriyor, kiremit rengi yormadan ısıtıyor

Toprak yeşili

Zeytin yeşili, adaçayı ve yosun tonları Lewis'e göre en dengeleyici renkler. Uzman yeşili 'büyük dengeleyici' olarak tanımlıyor: Gerginseniz sakinleştiriyor, moraliniz bozuksa yükseltiyor. Frontiers in Psychology'de yayımlanan 2019 tarihli bir çalışmada da yeşil ortamda yürüyen katılımcıların kalp atış hızının kırmızı ve beyaz ortamlara göre daha düşük olduğu görüldü.

Kiremit rengi

Kırmızı ve turuncunun sıcaklığını taşıyan ama içindeki kahverengi tonlar sayesinde yorucu olmayan renkler. Saf kırmızının ya da parlak turuncunun yarattığı gerginlik, bu tonlarda yerini daha yumuşak bir enerjiye bırakıyor. Hasat ve sonbaharı çağrıştıran bu tonlar Lewis'e göre şu mesajı veriyor: 'Nice mevsimler gördüm, hâlâ buradayım.'

Lacivert, indigo ve bordo: Zor bir güne girerken seçilen 'güven' renkleri

Lacivert, indigo ve bordo: Zor bir güne girerken seçilen 'güven' renkleri

Koyu lacivert

Lewis laciverti bir 'özgüven çapası' olarak görüyor. Mavinin güven ve itibar mesajını en koyu hâliyle taşıyan bu renk, zor bir ortama girerken içte hâlâ kararsız olsanız bile dışarıya kontrolün sizde olduğu mesajını veriyor. Üstelik çevrenizdekilerin gözünde daha güvenilir görünmenizi de sağlıyor.

İndigo

Mavinin düşünsel yanını morun bağ kuran yanıyla birleştiren bir renk. Lewis, karmaşık duygularla rahatça baş edebilen insanlara en çok yakışan tonlardan biri olarak indigoyu gösteriyor.

Soluk bordo

Kırmızının gücünü taşıyor ama aciliyet hissi yaratmıyor. Lewis'e göre bordo, inançlarını tepkiyle değil deneyimle kazanmış birinin rengi. Sıcaklığı, gücü ve sessiz bir vakarı tek bir tonda buluşturuyor.

Uzman yine de önemli bir uyarı yapıyor: Renkler ruh sağlığı desteğinin yerini tutmuyor ve etkileri tek başına dramatik değil. Lewis'e göre renkleri bir tedavi değil, zamanla etkisi biriken gündelik bir tercih olarak görmek gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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