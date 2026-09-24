Renk Psikoloğu Açıkladı: Duygusal Olarak Dayanıklı İnsanlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Sosyal medyada son dönemin popüler akımlarından biri 'dopamin giyinme'. Moda psikoloğu Dr. Dawnn Karen'ın 2020'de ortaya attığı bu kavram, kıyafetleri ruh hâlini bilinçli olarak değiştirmek için seçmek anlamına geliyor ve işin merkezinde renkler var.

Araştırmalar da açık ve canlı renklerin ruh hâlini iyileştirebildiğini, stresi azaltabildiğini gösteriyor. Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis'e göre duygusal olarak dayanıklı insanlar, yani baskı altında sakin kalıp zorluklardan kendini kaybetmeden toparlanabilenler, belirli renklere daha sık yöneliyor.

İşte, duygusal olarak dayanıklı insanların renk tercihleri!

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