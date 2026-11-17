Sabah'ın aktardığına göre Şadan Güner Özkul Orhon, babasının oynadığı çok sayıda eserin Burç Film tarafından izinsiz biçimde dijital platformlara ve televizyon kanallarına satıldığını, şirketin de bu yolla gelir elde ettiğini öne sürüyor. Dilekçede, Münir Özkul'un filmlerde icracı sıfatıyla yer almasına rağmen eserler için herhangi bir hak devri yapılmadığı, yaşadığı dönemdeki sözleşmelerin yalnızca sinema gösterimlerini kapsadığı savunuluyor. Orhon'a göre dijital platform, internet ve televizyon yayınları için ayrıca izin alınması gerekirken şirket mirasçıları yok sayıyor ve haberde yer alan sözleriyle 'Babamın hakları gasbediliyor' diyor. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kabul ettiği davada 10 bin TL manevi tazminat isteniyor; Burç Film'in davaya ilişkin bir açıklaması ise kaynak haberde yer almıyor.