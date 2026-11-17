Münir Özkul'un Filmleri Mahkemelik Oldu: Kızı, "Babamın Hakları Gasbediliyor" Diyerek Dava Açtı
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Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı olarak kuşaklardır sevilen Münir Özkul'un filmleri, vefatından yıllar sonra bu kez kızının dilekçesiyle yeniden mahkeme gündeminde. Şadan Güner Özkul Orhon'un açtığı davanın hedefinde, babasının oynadığı eserleri izinsiz biçimde dijital platformlara ve televizyon kanallarına sattığı öne sürülen bir yapım şirketi bulunuyor. Sabah'ın aktardığına göre mahkeme başvuruyu kabul etti ve duruşmanın ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Sabah
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Münir Özkul, Mahmut Hoca ve Yaşar Usta ile Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri oldu.
Münir Özkul'un kızı, Burç Film'e karşı 10 bin TL manevi tazminat talebiyle İstanbul'da dava açtı.
Özkul'un kızı daha önce de Arzu Film, Gülşah Film ve Melek Film'e karşı benzer davalar açmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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