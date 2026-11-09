Müjde Ar'ın Lav Film'e Açtığı Telif Davasında Mahkeme Kararını Verdi
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Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmin izinsiz kullanıldığını tespit ederek Lav Film hakkında dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkemenin Lav Film'in kullanımlarıyla ilgili verdiği hüküm, sanatçıların eser haklarını da yakından ilgilendiriyor. Karar sonrasında Ar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da davaya ilişkin bir değerlendirme yaptı.
Filmleri izinsiz kullanıldı.
Dava iki yıl sürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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