Müjde Ar'ın Lav Film'e Açtığı Telif Davasında Mahkeme Kararını Verdi

Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmin izinsiz kullanıldığını tespit ederek Lav Film hakkında dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkemenin Lav Film'in kullanımlarıyla ilgili verdiği hüküm, sanatçıların eser haklarını da yakından ilgilendiriyor. Karar sonrasında Ar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da davaya ilişkin bir değerlendirme yaptı.