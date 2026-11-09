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Müjde Ar'ın Lav Film'e Açtığı Telif Davasında Mahkeme Kararını Verdi

Müjde Ar'ın Lav Film'e Açtığı Telif Davasında Mahkeme Kararını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 17:24
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Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmin izinsiz kullanıldığını tespit ederek Lav Film hakkında dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkemenin Lav Film'in kullanımlarıyla ilgili verdiği hüküm, sanatçıların eser haklarını da yakından ilgilendiriyor. Karar sonrasında Ar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da davaya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

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Filmleri izinsiz kullanıldı.

Filmleri izinsiz kullanıldı.

Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmin Lav Film tarafından izinsiz şekilde kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine oyuncu, Lav Film'e karşı telif haklarının ihlalinin tespiti davası açtı. Dava, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Dava iki yıl sürdü.

Dava iki yıl sürdü.

İki yıl süren yargılamanın ardından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Müjde Ar'ı haklı buldu ve Lav Film'in telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Lav Film'in haksız kullanımlarının tespitine de karar verildi.

Müjde Ar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, karar sonrasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, emekleriyle sinemaya hayat veren sanatçıların eserler üzerindeki haklarının korunması bakımından kıymetli bir hukuki kazanımdır.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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