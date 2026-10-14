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Gırgıriye Müzikali'nde Telif Krizi: Müjdat Gezen'in Finalini Açıkladığı Müzikal İçin Devam Kararı Verildi

Gırgıriye Müzikali'nde Telif Krizi: Müjdat Gezen'in Finalini Açıkladığı Müzikal İçin Devam Kararı Verildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 07:39
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Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Gırgıriye Müzikali'nin finali konuşulurken, müzikalden bu kez devam haberi geldi. Finali ilk duyuran da Gezen'in kendisiydi. Aradan çok geçmeden perdenin yeniden açılacağı açıklandı. Peki Gezen finalle ilgili neler söylemişti, yeni gösteriler ne zaman?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gırgıriye Müzikali, 1980 yapımı Türker İnanoğlu filminden uyarlandı ve Müjdat Gezen'in kaleminden sahneye taşındı.

Gırgıriye Müzikali, 1980 yapımı Türker İnanoğlu filminden uyarlandı ve Müjdat Gezen'in kaleminden sahneye taşındı.

Gırgıriye, Türker İnanoğlu'nun 1980 yapımı Yeşilçam klasiği. Sahne uyarlamasının yazarı ve yönetmeni ise Müjdat Gezen. İlk okuma provası 3 Şubat'ta Ataşehir'de yapılan müzikalde Perran Kutman, Uğur Dündar ve Gülben Ergen de yer alıyor. Sulukule'de geçen hikâye, Romeo ve Juliet'ten esinlenen bir aşk üzerine kurulu. Gezen'in filmdeki Darbukatör Baryam rolünü bu kez Ceyhun Fersoy oynuyor.

Müzikalin sahne yolculuğu her zaman alkışla geçmedi. Nisan ayında seyirciyle yaşanan tartışmanın ardından Gezen rahatsızlanmış, o akşamki gösteri iptal edilmişti. Bu yüzden Zorlu PSM'deki final haberi gelince müzikal yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Müjdat Gezen finali duyurdu ve ücret problemi yaşamadığını, telif ödememe sorunu olduğunu söyledi.

Müjdat Gezen finali duyurdu ve ücret problemi yaşamadığını, telif ödememe sorunu olduğunu söyledi.

Finalin ardından ücret krizi iddiaları da konuşulmaya başlanmıştı. Gırgıriye'de alınan final kararını sıcağı sıcağına Gece Muhabiri Samet Aday'a değerlendiren Müjdat Gezen, iddialara kendi ağzından yanıt verdi: 'Ben ücret problemi yaşamadım. Orada bir telif ödememe sorunu vardı.'

Gezen sözlerini 'Üzülmeyin, bir Gırgıriye daha yazarız' diyerek bitirdi. Müzikal severleri üzmemeye çalışan bu cümlenin üzerinden çok geçmeden yapım tarafından da açıklama geldi.

Yapımcı Mehmet Uslu, finalin ilk provadan beri belli olduğunu söyleyip devam kararını duyurdu.

Yapımcı Mehmet Uslu, finalin ilk provadan beri belli olduğunu söyleyip devam kararını duyurdu.

Yapımcı Mehmet Uslu, haberlere net bir dille karşılık verdi: 'Çıkan haberler asılsızdır. Gırgıriye serüvenini ekim ayında tamamlayacağımız, ilk provaya girdiğimiz gün belliydi.' Uslu'ya göre final sonradan verilmiş bir karar değildi. Ancak seyirciden gelen yoğun talep üzerine ekip, müzikali yeniden sahneye taşımaya karar verdi.

Gırgıriye Müzikali 27 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 13 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Perran Kutman da bu gösteriler için Amerika'ya dönüşünü erteledi. Kısacası perde kapanmadı, 150 kişilik ekip yeniden sahneye çıkıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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