Gırgıriye Müzikali'nde Telif Krizi: Müjdat Gezen'in Finalini Açıkladığı Müzikal İçin Devam Kararı Verildi

Gırgıriye, Türker İnanoğlu'nun 1980 yapımı Yeşilçam klasiği. Sahne uyarlamasının yazarı ve yönetmeni ise Müjdat Gezen. İlk okuma provası 3 Şubat'ta Ataşehir'de yapılan müzikalde Perran Kutman, Uğur Dündar ve Gülben Ergen de yer alıyor. Sulukule'de geçen hikâye, Romeo ve Juliet'ten esinlenen bir aşk üzerine kurulu. Gezen'in filmdeki Darbukatör Baryam rolünü bu kez Ceyhun Fersoy oynuyor.

Müzikalin sahne yolculuğu her zaman alkışla geçmedi. Nisan ayında seyirciyle yaşanan tartışmanın ardından Gezen rahatsızlanmış, o akşamki gösteri iptal edilmişti. Bu yüzden Zorlu PSM'deki final haberi gelince müzikal yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.