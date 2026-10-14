Gırgıriye Müzikali'nde Telif Krizi: Müjdat Gezen'in Finalini Açıkladığı Müzikal İçin Devam Kararı Verildi
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Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Gırgıriye Müzikali'nin finali konuşulurken, müzikalden bu kez devam haberi geldi. Finali ilk duyuran da Gezen'in kendisiydi. Aradan çok geçmeden perdenin yeniden açılacağı açıklandı. Peki Gezen finalle ilgili neler söylemişti, yeni gösteriler ne zaman?
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Gırgıriye Müzikali, 1980 yapımı Türker İnanoğlu filminden uyarlandı ve Müjdat Gezen'in kaleminden sahneye taşındı.
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Müjdat Gezen finali duyurdu ve ücret problemi yaşamadığını, telif ödememe sorunu olduğunu söyledi.
Yapımcı Mehmet Uslu, finalin ilk provadan beri belli olduğunu söyleyip devam kararını duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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