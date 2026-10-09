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Müjdat Gezen, Necla Uygur'la Yarım Kalan Planını Cenazede Açıkladı

Müjdat Gezen, Necla Uygur'la Yarım Kalan Planını Cenazede Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 17:37
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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Müjdat Gezen de vardı. Gezen'in cenazede söyledikleri ise ikili arasında yarım kalan bir planı ortaya çıkardı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Müjdat Gezen, cenazede Necla Uygur'la birlikte oynamak için ondan söz aldığını anlattı.

Müjdat Gezen, cenazede Necla Uygur'la birlikte oynamak için ondan söz aldığını anlattı.

Necla Uygur için Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının oğulları Süha, Süheyl ve Behzat Uygur, camide taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan isimlerden biri de Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen'di. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gezen, Necla Uygur'u eşi Nejat Uygur'un hatırasıyla birlikte andı:

Nejat abimin yadigârıydı. Birlikte oynamak üzere söz almıştım ondan... Sözünü tutmadı.

Gezen'in buruk sözleri, iki usta isim arasında hayata geçemeyen bir sahne buluşmasını da gün yüzüne çıkardı.

1952'de Nejat Uygur'la evlenen Necla Uygur, beş oğlunu tiyatro sahneleri ve Anadolu turneleri arasında büyüttü.

1952'de Nejat Uygur'la evlenen Necla Uygur, beş oğlunu tiyatro sahneleri ve Anadolu turneleri arasında büyüttü.

Necla Uygur, yalnızca Nejat Uygur'un hayat arkadaşı değil, yıllarını sahneye vermiş bir tiyatro emekçisiydi. Çiftin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adında beş oğlu dünyaya geldi. Süheyl ve Behzat Uygur, ailenin tiyatro geleneğini bugün de sahnelerde yaşatıyor.

Nejat Uygur'u 2013'te kaybeden usta sanatçı, 8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medyadan duyurdu.

Vefatının ardından Necla Uygur'un bir röportajda söylediği 'Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım' sözleri de yeniden gündeme gelmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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