Müjdat Gezen, Necla Uygur'la Yarım Kalan Planını Cenazede Açıkladı
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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Müjdat Gezen de vardı. Gezen'in cenazede söyledikleri ise ikili arasında yarım kalan bir planı ortaya çıkardı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Müjdat Gezen, cenazede Necla Uygur'la birlikte oynamak için ondan söz aldığını anlattı.
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1952'de Nejat Uygur'la evlenen Necla Uygur, beş oğlunu tiyatro sahneleri ve Anadolu turneleri arasında büyüttü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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