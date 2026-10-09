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Usta Tiyatrocu Necla Uygur Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeden İlk Görüntüler Geldi

Usta Tiyatrocu Necla Uygur Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeden İlk Görüntüler Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 16:38
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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur, bugün Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün 89 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesinden ilk görüntüler geldi. Oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, annelerini uğurlamak için camide hazır bulundu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da hazır bulundu.

Usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da hazır bulundu.

Necla Uygur'un cenazesinden ilk görüntüler geldi. Usta sanatçı için Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. 

Tiyatro sahnelerinden ve ekranlardan tanınan Uygur kardeşler, annelerini son yolculuğuna uğurlamak için camide hazır bulundu. Aile yakınları ve sevenleri de usta sanatçıyı yalnız bırakmadı. Yıllarını sahneye adayan Necla Uygur'un vefat haberi, dün akşamdan bu yana tiyatro dünyasında derin bir üzüntüye yol açmıştı.

Necla Uygur, 8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Necla Uygur, 8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi dün akşam oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Uygur ailesinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Süheyl Uygur'un eşi, dansçı ve oyuncu Burçin Orhon Uygur da sessiz kalmadı. Orhon, 'Canım annem, mekanın cennet olsun' sözleriyle kayınvalidesine veda etti. Necla Uygur'un ölüm nedenine ilişkin ise aileden bir açıklama yapılmadı.

Necla Uygur'un cenazesinden ilk görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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