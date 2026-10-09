Usta Tiyatrocu Necla Uygur Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeden İlk Görüntüler Geldi
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Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Necla Uygur, bugün Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün 89 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesinden ilk görüntüler geldi. Oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, annelerini uğurlamak için camide hazır bulundu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da hazır bulundu.
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Necla Uygur, 8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Necla Uygur'un cenazesinden ilk görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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