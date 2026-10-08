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“Şimdi Sıra Bende” Demiş: 89 Yaşında Hayatını Kaybeden Necla Uygur'un Son Röportajı Ortaya Çıktı!

“Şimdi Sıra Bende” Demiş: 89 Yaşında Hayatını Kaybeden Necla Uygur'un Son Röportajı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 23:34
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Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından usta oyuncunun Magazin Burada'ya verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Necla Uygur, röportajında hayatını kaybeden sanatçı dostlarından bahsederken kendi yaşına da değinmişti. 

Özellikle “Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım” sözleri, vefatının ardından yeniden hatırlanınca yürek burktu. Uygur'un Kenan Işık'ın cenazesine katılmayan meslektaşlarına yönelik vefa sitemi de röportajın dikkat çeken anlarından biriydi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden birinin kıymetli ismi Necla Uygur'a veda ettik. Nejat Uygur'la bir ömrü paylaşan usta oyuncunun 89 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden birinin kıymetli ismi Necla Uygur'a veda ettik. Nejat Uygur'la bir ömrü paylaşan usta oyuncunun 89 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Türk tiyatrosu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Nejat Uygur. Yıllarca sahnede seyircisini kahkahalara boğan, kendine has üslubuyla nesillerin hafızasında yer edinen usta sanatçının hayat arkadaşı Necla Uygur da tiyatro dünyasının emektar isimlerinden biriydi.

Nejat Uygur'la yalnızca aynı hayatı değil, sahne tutkusunu da paylaşan Necla Uygur, uzun yıllar tiyatroyla iç içe bir yaşam sürdü. Anadolu'nun dört bir yanında seyirciyle buluşan Uygur ailesinin hem sahne arkasında hem de aile hayatında önemli bir yere sahipti.

Beş çocuk büyüten Necla Uygur, bugün tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Behzat ve Süheyl Uygur'un da annesiydi. Sanatın neredeyse ailenin ortak dili haline geldiği bu evde, tiyatro sevgisi kuşaktan kuşağa aktarıldı.

2013 yılında eşi Nejat Uygur'u kaybeden Necla Uygur, hayat arkadaşının ardından geçen yıllarda da sanat dünyasının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur'un acı haberini ise oğlu Behzat Uygur duyurdu.

Usta oyuncunun vefatının ardından ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları gelirken, Magazinburada.net'e hayattayken verdiği bir röportaj yeniden gündeme taşındı. Üstelik o röportajda söylediği bir cümle, bugün çok daha hüzünlü bir anlam kazandı.

Necla Uygur'un Magazinburada.net'e verdiği röportajda söylediği “Şimdi sıra bende” sözleri yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun hem ölüm üzerine söyledikleri hem de meslektaşlarına yaptığı vefa sitemi dikkat çekti.

Necla Uygur, Magazinburada.net'e verdiği röportajda sanat dünyasından kaybettiğimiz isimler üzerine konuşmuştu. O dönem 88 yaşında olduğunu belirten usta oyuncu, “Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım” ifadelerini kullanmıştı. Hayatın gelip geçiciliğine dair son derece doğal bir sohbetin içinde kurduğu bu cümle, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden hatırlandı.

Necla Uygur'un aynı röportajda değindiği bir başka konu ise Türk tiyatrosunun değerli isimlerinden Kenan Işık'ın vefatıydı. Usta oyuncu, Kenan Işık'ın cenaze törenine katılmayan bazı rol arkadaşlarına sitem etmiş, böylesine acı bir günde meslektaşlarının birbirlerinin yanında olması gerektiğini dile getirmişti. “Bir uçağa binip gidebilirlerdi” diyerek tepkisini ifade eden Necla Uygur, vefaya verdiği önemi de “Vefa sadece bir semt adı” sözleriyle anlatmıştı.

Yıllarca tiyatroya emek veren, hayat arkadaşını ve pek çok sanatçı dostunu uğurlayan Necla Uygur'un bu sözleri, kendi vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle “Şimdi sıra bende” cümlesi, bir zamanlar yaptığı sohbetten geriye kalan en dokunaklı anlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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