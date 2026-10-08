“Şimdi Sıra Bende” Demiş: 89 Yaşında Hayatını Kaybeden Necla Uygur'un Son Röportajı Ortaya Çıktı!

Türk tiyatrosu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Nejat Uygur. Yıllarca sahnede seyircisini kahkahalara boğan, kendine has üslubuyla nesillerin hafızasında yer edinen usta sanatçının hayat arkadaşı Necla Uygur da tiyatro dünyasının emektar isimlerinden biriydi.

Nejat Uygur'la yalnızca aynı hayatı değil, sahne tutkusunu da paylaşan Necla Uygur, uzun yıllar tiyatroyla iç içe bir yaşam sürdü. Anadolu'nun dört bir yanında seyirciyle buluşan Uygur ailesinin hem sahne arkasında hem de aile hayatında önemli bir yere sahipti.

Beş çocuk büyüten Necla Uygur, bugün tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Behzat ve Süheyl Uygur'un da annesiydi. Sanatın neredeyse ailenin ortak dili haline geldiği bu evde, tiyatro sevgisi kuşaktan kuşağa aktarıldı.

2013 yılında eşi Nejat Uygur'u kaybeden Necla Uygur, hayat arkadaşının ardından geçen yıllarda da sanat dünyasının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur'un acı haberini ise oğlu Behzat Uygur duyurdu.

Usta oyuncunun vefatının ardından ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları gelirken, Magazinburada.net'e hayattayken verdiği bir röportaj yeniden gündeme taşındı. Üstelik o röportajda söylediği bir cümle, bugün çok daha hüzünlü bir anlam kazandı.