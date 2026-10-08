“Şimdi Sıra Bende” Demiş: 89 Yaşında Hayatını Kaybeden Necla Uygur'un Son Röportajı Ortaya Çıktı!
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Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından usta oyuncunun Magazin Burada'ya verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Necla Uygur, röportajında hayatını kaybeden sanatçı dostlarından bahsederken kendi yaşına da değinmişti.
Özellikle “Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım” sözleri, vefatının ardından yeniden hatırlanınca yürek burktu. Uygur'un Kenan Işık'ın cenazesine katılmayan meslektaşlarına yönelik vefa sitemi de röportajın dikkat çeken anlarından biriydi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden birinin kıymetli ismi Necla Uygur'a veda ettik. Nejat Uygur'la bir ömrü paylaşan usta oyuncunun 89 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.
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Necla Uygur'un Magazinburada.net'e verdiği röportajda söylediği “Şimdi sıra bende” sözleri yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun hem ölüm üzerine söyledikleri hem de meslektaşlarına yaptığı vefa sitemi dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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