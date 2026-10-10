Uğur Dündar’dan Atilla Taş’ın Evlat Acısına Kötü Yorum Yapanlara Sert Tepki!

Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen, Mersin’de yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Sanatçı kızına gözyaşlarıyla veda ederken sosyal medyadaki kötü yorumlar da Uğur Dündar’ın tepkisini çekti. Gazeteci, paylaşımında hem Atilla Taş’a destek verdi hem de bu yorumları yapanlara sert sözlerle seslendi. Dündar, “Allah’ın düşmanlarıma bile evlat acısını yaşatmamasını diliyorum” dedi.