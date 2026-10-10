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Uğur Dündar’dan Atilla Taş’ın Evlat Acısına Kötü Yorum Yapanlara Sert Tepki!

Uğur Dündar’dan Atilla Taş’ın Evlat Acısına Kötü Yorum Yapanlara Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 14:31
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Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen, Mersin’de yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Sanatçı kızına gözyaşlarıyla veda ederken sosyal medyadaki kötü yorumlar da Uğur Dündar’ın tepkisini çekti. Gazeteci, paylaşımında hem Atilla Taş’a destek verdi hem de bu yorumları yapanlara sert sözlerle seslendi. Dündar, “Allah’ın düşmanlarıma bile evlat acısını yaşatmamasını diliyorum” dedi.

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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmenin acısını yaşadı.

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmenin acısını yaşadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 Ekim’de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sezen Taş, ailesini yasa boğdu. Genç kadın, 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Kızının tabutuna sarılarak ağlayan Atilla Taş’ın vedası, cenazeden gelen görüntülere yansıdı.

Uğur Dündar, Sezen Taş’ın vefatının ardından kötü yorumlarda bulunanlara sert tepki gösterdi.

Uğur Dündar, Sezen Taş’ın vefatının ardından kötü yorumlarda bulunanlara sert tepki gösterdi.
twitter.com

Gazeteci Uğur Dündar, 9 Ekim’de X hesabından yaptığı paylaşımda Atilla Taş’ın acısını paylaştığını belirtti. Evlat acısının düşmanlarına bile yaşatılmamasını dileyen Dündar, Sezen Taş’ın ardından kötü yorumlar yapanlara da şu sözlerle seslendi:

“Atilla Taş’ın acısını tüm kalbimle paylaşıyor, Allah’ın düşmanlarıma bile evlat acısını yaşatmamasını diliyorum.

Geride iki çocuk bırakarak gencecik yaşında aramızdan ayrılan evlâdının ardından iğrenç kötülemelerde bulunan insanımsılara da; ‘Allah topunuzun belasını versin’ diyorum.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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