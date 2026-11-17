Fragmanın temelinde, 14 Nisan 1561'de Nürnberg göklerinde görüldüğü anlatılan küre, haç ve uçan cisimleri resmeden, Hans Glaser imzalı bir gravür var. TUPACABRA bu 465 yıllık anlatıyı Nazi gizli silah efsaneleri, zaman yolculuğu ve fütüristik savaş sahneleriyle birleştirerek alternatif bir tarih kurgusuna çevirdi. 87 saniyelik görüntüler Venice AI ile üretildi; The Jerusalem Post ise videoyu paylaşan hesabın kendini UFO araştırma ve medya hesabı olarak tanımladığını yazıyor. Uzun metraj bir filmin yapımının sürdüğü iddiası yalnızca TUPACABRA açıklamasına dayanıyor; JPost ise fragmanın var olmayan bir filme ait olduğunu belirtiyor ve 2025'te vizyona giren, Nürnberg Mahkemeleri'ni konu alan Nuremberg filmiyle de bir bağlantısı bulunmuyor. Fragmanın bu kadar konuşulmasının asıl nedeni ise izleyicilerin karelerde yakaladığı tarihî göndermeler oldu.