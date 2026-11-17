Yapay Zekayla Oluşturulan Nuremberg Fragmanı 30 Milyondan Fazla İzlendi: Ortada Gerçek Bir Film Yok!
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X'te 87 saniyelik bir fragman, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi. TUPACABRA hesabının yapay zekâyla hazırladığı Nuremberg fragmanı, orijinal paylaşımında 30 milyonu aşan izlenmeye ulaşırken izleyiciler karelerde tek tek tarihî göndermeler aradı. Fragmanın ardından vizyona girecek bir Nuremberg filmi ise şimdilik gündemde değil.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Nuremberg fragmanının çıkış noktası, 1561'de Nürnberg gökyüzünde görüldüğü anlatılan tuhaf cisimlerin gravürü.
Kara Güneş'ten Antarktika'daki savaş gemilerine kadar fragmandaki göndermeler sosyal medyada tek tek listelendi.
Nuremberg fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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