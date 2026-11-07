Goncourt'u Kazanan Philippe Jaenada Ödülün Ertesi Günü Yapay Zeka İtirafında Bulundu
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Fransa'nın en prestijli edebiyat ödülü Goncourt, bu yıl yapay zeka tartışmalarının gölgesinde sahibini buldu. Ödülü 3 Kasım'da alan 62 yaşındaki yazar Philippe Jaenada, ertesi gün France Inter'de sorulan sorulara romanını yazarken yapay zekayı kaç kez ve hangi amaçla kullandığını anlattı. Açıklama, başka bir yazarın romanının aynı iddialarla Goncourt seçkisinden çıkarıldığı haftaların hemen ardından geldi.
Ödül, Paris'teki Drouant restoranında açıklandı.
Jaenada yapay zekayı üç kez kullandığını söyledi.
Bu yılın Goncourt gündemini Orélien davası belirledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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