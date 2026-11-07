Goncourt'u Kazanan Philippe Jaenada Ödülün Ertesi Günü Yapay Zeka İtirafında Bulundu

Goncourt Akademisi jürisi 3 Kasım Salı günü Paris'in 2. bölgesindeki Drouant restoranında toplandı ve 2026 ödülünü Philippe Jaenada'ya verdi. Flammarion'dan çıkan 528 sayfalık L'Inconnue du quai de Javel, Eylül 1949'da Seine kıyısında ölü bulunan 29 yaşındaki Louise Cansot'un öyküsünü anlatıyor. Cansot 16 yaşında Paris'e tek başına gelmiş, Montparnasse ressamlarının en çok aranan modellerinden biri olmuştu. Polis dört şüpheli belirlemesine rağmen cinayet hiçbir zaman çözülemedi. Jaenada daha önce Sulak, La Petite Femelle ve La Serpe gibi gerçek suç dosyalarını konu alan kitaplarla tanınıyordu.

Akademi Başkanı Philippe Claudel, seçimi şu sözlerle gerekçelendirdi:

'Philippe Jaenada, görünmez kılınmış bir kadını, polisin pek ilgilenmediği genç bir kurbanı görünür kılıyor.'

Finalistler arasında Clémentine Mélois, Yannick Haenel ve Sylvain Prudhomme de vardı ve dört kitap da Madrigall grubuna bağlı yayınevlerinden çıkmıştı. Kazanana verilen çek yalnızca 10 euro olsa da geçen yıl ödülü alan Laurent Mauvignier'nin La Maison vide romanı yaklaşık 640 bin adet sattı.