Dikkat Suç İçerir! Suç ve Mafya Konulu 15 Sürükleyici Yabancı Dizi

İsveç merkezli bu suç gerilim dizisi, 1990’lar sonrası Kuzey Avrupa’da örgütlü suçun nasıl kök saldığını dramatize ediyor. Eski Yugoslavya kökenli kaçakçılar, Stockholm’de yeni bir yaşam kurarken silah ve uyuşturucu ticaretinin içinde buluyorlar kendilerini. Kimlik, göç, toplumsal baskı gibi temalar mafya anlatısına farklı bir pencere açıyor. Suç sadece yeraltı dünyasıyla sınırlı kalmıyor; şehir, yasal sistem ve sosyal dokuda da iz bırakıyor. Bizim alıştığımız İtalyan/Amerikan mafya dünyasından tamamen diğer bir coğrafya ve tempo arayanlar için cazip.