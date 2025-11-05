onedio
Dikkat Suç İçerir! Suç ve Mafya Konulu 15 Sürükleyici Yabancı Dizi

Dikkat Suç İçerir! Suç ve Mafya Konulu 15 Sürükleyici Yabancı Dizi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 15:48

Mafya, suç ve suçlu temalı diziler her ne kadar şiddet içerse de kimi zaman içerdikleri mesajlar ve seyir zevki ile ilgi çekebiliyor. Peaky Blinders gibi yapımların hayranlarını sevindirecek harika bir listeyle karşınızdayız.

İşte, suç ve mafya konulu 15 dizi: İyi Seyirler!

1. The Good Mothers (2023)

1. The Good Mothers (2023)

Bu mini-dizi gerçek olaylardan yola çıkıyor ve İtalya’nın ünlü mafya örgütü ’Ndrangheta içine doğmuş üç kadının, bir kadın savcı ile birlikte ayaklanmasını anlatıyor. Mafya dünyasında kadınların rolü genellikle görünmez; işte bu dizi tam o görünmez olanı görünür kılıyor. Güç, sadakat ve ihaneti kadın perspektifinden işleyerek mafya dramasına farklı bir açı kazandırıyor. Yer yer gergin, yer yer umutlu sahneleriyle “aileyi koru ama hangi aile?” sorusunu sordurtuyor. İzlerken “kim kime hizmet ediyor” algınız sürekli yerinden oynuyor.

2. Griselda (2024)

2. Griselda (2024)

Bu dizi, Kolombiyalı uyuşturucu kralı Griselda Blanco’nun yükselişini, şöhretini ve çöküşünü anlatıyor.  Kadın bir suç imparatorunun gözünden, güç ve para hırsının karanlık yüzüyle yüzleşiyoruz. “Güç elde et, kontrol et, sonra kaç” mottosunun ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Aile bağları, ihanet ve şiddet üçgeninde izleyici sürekli olarak gerilim hissediyor.

3. Rough Diamonds (2023)

3. Rough Diamonds (2023)

Belçika’da Ortodoks Yahudi elmas ticareti dünyasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkaran bir dizi. Aile işi diye bildiğimiz şeyin içinde mafya vari işleyiş, çıkar ilişkileri ve yolsuzluk var. Ana karakter, geride bıraktığı topluluğa geri dönerken hem aidiyet hem yabancılaşma hissiyle boğuşuyor. Gizemli bir iş dünyası + organize suç + dini/toplumsal baskı üçlüsüyle atmosferi yoğun. Eğer mafya sadece sokak şiddeti değil de “arka planda düzen” meselesiyse, bu dizi tam size göre.

4. Furies (2024)

4. Furies (2024)

Paris’te altı büyük suç ailesi arasında “barışı koruyan” kadın bir figürün etrafında dönen bir aksiyon-suç dizisi. Suç dünyasındaki erkek egemen yapıyı tersine çevirmeye cesaret eden bir kahramanla karşı karşıyayız. Ailesinin yok olması, adalet arayışı ve suçun içindeki çekim eksenini ustaca harmanlıyor. Mafya deyince sadece “eril güç” gelmesin aklınıza; burada kadınlar taşları yeniden yerli yerine koyuyor.

5. The Knockout (2023)

5. The Knockout (2023)

Çin’de geçen ve polis-mafya çatışmasını “20 yıllık yükseliş & düşüş” perspektifinden anlatan bir suç draması. Bir yandan mafya, öte yandan devlet içindeki yozlaşma ve kişisel trajediler iç içe geçiyor. Anlatımıyla “zorla yükselenler” ile “zorla bastırılanlar”ın çarpışmasını gözler önüne seriyor. Yalnızca suç değil, sistemin suça nasıl meze olduğunu da sorguluyor. Farklı kültürden mafya öyküsü arayanlar için gerçekten taze ve etkileyici bir seçenek.

6. MobLand (2025)

6. MobLand (2025)

Londra’da iki güçlü suç ailesi — Harrigan crime family ve Stevenson crime family — arasında geçen ölümcül güç mücadelesini konu alıyor. “Aileden önce mafya mı gelir?” sorusunu, şehrin göbeğinden yükselen betonda soruyor. Yüksek prodüksiyon, karanlık estetik ve sert sahneler ile “mafya dizisi klasiği”ne modern bir güncelleme. Eğer soğuk bir şehir, güçlü silahlar ve yüksek stakes arıyorsanız; doğru adrestesiniz.

7. Kaalratri (2024)

7. Kaalratri (2024)

Hindistan’ın Bengale bölgesinde geçen, bir düğün gecesi işlenen cinayetin ardından suç ve aile bağları üzerine kurulu bir gerilim dizisi. Mafya deyince geleneksel İtalyan ya da Amerikan mafyası değil; yerel güç, şiddet ve aile içi sırlarla dolu bir örgüt versiyonu. Dizi, “görünmez örgüt”lerin aslında ‘aile’ adı altında nasıl işlediğini gözler önüne seriyor. Hint alt kıtasından gelen bu farklı bakış açısı, suç-mafya temalarını taze bir biçimde tartıyor.

8. A Town Called Malice (2023)

8. A Town Called Malice (2023)

1980’ler Güney Londra’sında geçen bu dizi, mafya benzeri bir aile yapısının İspanya’nın Costa del Sol sahiline uzanan hikâyesini anlatıyor. Göç, suç ve fırsat temalarıyla Londra’nın karanlık sokaklarından Akdeniz’in parıltılı ama tehlikeli sahillerine uzanıyor. Aile bağları, dışlanmışlık ve güç arayışı üçgeninde karakterler sürekli sınanıyor. Mafya çatışmaları romantize edilmeden, iç çamaşırına kadar gösteriliyor.

9. BMF (2021– )

9. BMF (2021– )

Detroit kökenli bir suç örgütü olan Black Mafia Family’nin (BMF) yükselişini anlatıyor; ikinci sezon 2023’te yayınlandı. Rap kültürü-suç dünyası harmanında, Amerikan mafya sistemine farklı bir pencere açıyor. Ağır karakterler, lüks yaşam, iç çatışmalar ve sadakatsizlik… klasik mafya temalarıyla hoş bir sentez. 1980’ler‐2000’ler arası uyuşturucu ticareti ve para aklama dünyasını dramatik biçimde yeniden canlandırıyor.

10. Law & Order: Organized Crime (2021– )

10. Law & Order: Organized Crime (2021– )

NYPD’nin Örgütlü Suçlar Birimi üzerinden mafya ve suç örgütlerine karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Dizi, mafya temalı dramatik örgüt yapısını klasik prosedür formülüyle birleştiriyor. Baş karakter - veteran dedektifin geri dönüşüyle - hem suçla yüzleşiyor hem de kendi geçmişiyle. “Suç örgütüyle savaşmak” imi, burada hem kişisel hem kurumsal düzeyde işleniyor.

11. Bambai Meri Jaan (2023)

11. Bambai Meri Jaan (2023)

Hindistan’ın Bombay/Bombay alt-kıtasındaki mafya yükselişini, bir polis babanın ve suç dünyasına doğru kayan oğlu arasındaki çatışma üzerinden anlatıyor. 1960-70’lerin Bombay’ında, smuggling’den büyük mafya imparatorluklarına uzanan yılların hikâyesiyle karşılaşıyoruz. Ana karakter Dara Kadri’nin “Bambai ka Baadshah” olma arzusunun ailesi ve değerleriyle çarpışması izleyiciyi hem heyecanlandırıyor hem düşündürüyor. Görkemli dönem üretimi, suç dünyasının glamoruyla beraber yıkıcılığını da göz önüne seriyor.

12. Mafia (2023-24)

12. Mafia (2023-24)

İsveç merkezli bu suç gerilim dizisi, 1990’lar sonrası Kuzey Avrupa’da örgütlü suçun nasıl kök saldığını dramatize ediyor. Eski Yugoslavya kökenli kaçakçılar, Stockholm’de yeni bir yaşam kurarken silah ve uyuşturucu ticaretinin içinde buluyorlar kendilerini. Kimlik, göç, toplumsal baskı gibi temalar mafya anlatısına farklı bir pencere açıyor. Suç sadece yeraltı dünyasıyla sınırlı kalmıyor; şehir, yasal sistem ve sosyal dokuda da iz bırakıyor. Bizim alıştığımız İtalyan/Amerikan mafya dünyasından tamamen diğer bir coğrafya ve tempo arayanlar için cazip.

13. Capo: Rise to Power (2024- )

13. Capo: Rise to Power (2024- )

İtalyan mafyasının bir Long Island kolu üzerinden ilerleyen bu dizi, lanet gibi aileyi saran bir suç geçmişini “sihir” ve “gelenek” temalarıyla harmanlıyor. Baresi ailesi yıllardır yaşadıkları trajedi ve kayıpların izini sürerken, Michael Baresi kendi ailesinin kontrolünü yeniden ele almaya çalışıyor. Mafya gelenekleriyle modern suç dünyası arasındaki çatışma, hem aile hem suç bağlamında işleniyor.

14. Tulsa King (2022 – )

14. Tulsa King (2022 – )

Sylvester Stallone’un mafya patronu Dwight Manfredi rolüyle parladığı bu dizi, klasik suç temasına kara mizah ve modern tempo katıyor. Hapisten çıkan eski bir mafya babası, Tulsa’da yeni bir imparatorluk kurmaya kalkınca hem rakiplerle hem geçmişiyle yüzleşiyor. ABD’nin taşrasında “mafya kurmak” fikri, türün sınırlarını epey genişletiyor. Dizi, suçun yanında aidiyet, yeniden doğuş ve yaşlanmak gibi temaları da incelikli işliyor. Stallone’un karizması ve alaycı diyalogları sayesinde hem sert hem eğlenceli bir atmosfer yaratıyor.

15. Gangs of Oslo (2023)

15. Gangs of Oslo (2023)

Norveç yapımı bu dizi, göçmen kökenli gençlerin yeraltı dünyasında nasıl organize olduklarını ve polisle iç içe geçmiş sistemleri anlatıyor. Baş karakter Moaz, hem polis informantı hem de suç örgütüyle bağlantılı biri olarak iki dünya arasında sıkışıyor. Soğuk kuzey atmosferinde geçen dizi, “mafya”yı bambaşka bir iklimde resmediyor. Güç, sadakat ve kültürel kimlik arasındaki çatışmalar oldukça gerçekçi bir tonda işleniyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Muhammed Erol

ŞU ÜLKEDE GOMORRA İZLEYEN Bİ ADAMLA KARŞILAŞMADIM KARDEŞ YA

Ferhat Memetcik

ben izledimde noldu! diziyi blu tv almış :)

Ahmet Soyal

Herkesin birbiriyle yarıştırdığı bu dizilerin çoğunu izlemiş birisi olarak breaking bad güzel dizidir ama o jesse pinkmanla walter'ın eşi çok kafa şişiriyo... Devamını Gör