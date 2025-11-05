onedio
Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe, Neden Tekrar Karadeniz Dizisinde Rol Aldığını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, Episode Dergisi'ne verdiği röportajda neden tekrardan bir Karadeniz dizisinde rol aldığı konusunda konuştu.

KAYNAK: Episode Dergi

Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Başrollerde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi henüz birkaç haftadır yayınlanmasına rağmen dilimizden düşmüyor. Daha önce de Sen Anlat Karadeniz adlı Karadeniz dizisinde başrol oynayan Ulaş Tuna Astepe, Episode Dergisi'ne konuk oldu ve verdiği röportajda neden tekrardan Karadeniz dizisinde rol aldığını açıkladı.

Ulaş Tuna Astepe, "Karadeniz’de geçen ilk projeniz değil ve izleyiciler genellikle atmosferin size çok yakıştığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'Karadeniz’in benim bir parçam haline geldiğini hissediyorum. Konuşmayı öğrendiğim bir dil, aldığım bir nefes gibi. Taş evleri veya sert rüzgarları arasında büyümemiş olsam da içimde oraya ait bir parça hep vardı. Kameranın arkasında da öylesine özgün bir enerji var ki doğal olarak size de yansıyor. Belki de bu yüzden insanlar bana yakıştığını düşünüyor çünkü yabancı değilim.'

