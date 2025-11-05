Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa'nın Ölüm Sahnesinin Anime Versiyonu Yayınlandı
Türk televizyonlarına damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesini unutabilmek imkansız. Son dönemde yerli dizi ve filmlerin anime versiyonları yapay zekayla yapılmaya devam ederken bu defa Şehzade Mustafa'nın idam edildiği sahnenin anime versiyonu yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'ı hala izliyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın