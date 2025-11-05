onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa'nın Ölüm Sahnesinin Anime Versiyonu Yayınlandı

Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa'nın Ölüm Sahnesinin Anime Versiyonu Yayınlandı

Muhteşem Yüzyıl Yapay Zeka
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 14:33

Türk televizyonlarına damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesini unutabilmek imkansız. Son dönemde yerli dizi ve filmlerin anime versiyonları yapay zekayla yapılmaya devam ederken bu defa Şehzade Mustafa'nın idam edildiği sahnenin anime versiyonu yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'ı hala izliyoruz.

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'ı hala izliyoruz.

Konusu, oyunculukları, prodüksiyonuyla unutulmazlar arasında yerini alan Muhteşem Yüzyıl, özellikle Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Şehzade Mustafa karakterinin babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından idam ettirildiği sahneyle yalnızca ülkemizde değil, dünya çapında gündem olmuştu.

Son dönemde sosyal medyadaki anime furyasına Muhteşem Yüzyıl da katıldı. Muhteşem Yüzyıl'daki unutulmaz idam sahnesi, anime versiyonuyla yayınlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın