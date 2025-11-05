onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya Yeni Partner Gelmesi Seyirciyi Ayaklandırdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 11:28

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda ortalık epey karıştı. Reytingleri arttırmak için kadroda köklü bir değişikliğe gidilen Şerbo'da Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterlerinin hikayesine son verilirken 4 yeni oyuncu geliyor. Bu karakterlerden biri de Apo'nun yani karısı Salkım'ı canlandıracak Özge Borak olacak. Apo'ya yine partner gelmesine seyirciden tepki gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya yeni partner olarak Özge Borak geliyor.

4. sezonda kadrosu tamamen değişen Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncular geliyor. Özge Borak, Seray Kaya, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan'ın kadroya dahil olması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken dikkat çeken bir diğer detay da Özge Borak'ın Abdullah Ünal'ın yeni eşi Salkım'ı canlandıracak olması oldu.

Hayatına giren tüm kadınların ölmesiyle nam salan Apo'ya dördüncü partnerin gelmesi üzerine seyirci ayaklandı ve tepkiler gecikmedi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

