Sıla Türkoğlu Yerine O Gelecek: Kızılcık Şerbeti Kadrosuna 4 Yeni Oyuncu

Sıla Türkoğlu Yerine O Gelecek: Kızılcık Şerbeti Kadrosuna 4 Yeni Oyuncu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 08:13

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncu ayrılıyor. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in Şerbo'dan vedası kesinleşirken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan oyuncuları açıkladı. Peki, Sıla Türkoğlu yerine başrol olan oyuncu kim oldu? Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Abdullah'ın yeni partnerleri kimler?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundaki ayrılıklar şoke etkisi yaratmıştı.

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundaki ayrılıklar şoke etkisi yaratmıştı.

Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterlerini canlandıran Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrodan ayrılışı kesinleşmiş ve geri sayım başlamıştı.

4. sezonuyla asla beklenilen reyting sonuçlarını alamayan Kızılcık Şerbeti'nin kadro ve senaryosundaki bu ani değişiklikle liderlik koltuğuna geri dönmesi düşünülürken Birsen Altuntaş bu defa Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan yeni oyuncuları açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

4 oyuncunun diziden ayrılmasının ardından 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak dizide Seray Kaya “Başak” rolüyle katılacak ve çok güçlü bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Seray Kaya, Sıla Türkoğlu yerine Kızılcık Şerbeti'nin yeni başrolü olacak.

Bunun yanı sıra Hakan Karahan, Tuncay isimli iş insanı olarak diziye dahil olacak ve Ömer'le çatışma yaşayacak.

Dizinin 113. bölümünde Yalçın Hafızoğlu, diziye geri dönen Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen'in partneri olurken 114. bölümle diziye gelen oyuncu Özge Borak, Salkım rolüyle Abdullah'ın yeni eşi olarak karşımıza çıkacak.

