Sıla Türkoğlu Yerine O Gelecek: Kızılcık Şerbeti Kadrosuna 4 Yeni Oyuncu

4 oyuncunun diziden ayrılmasının ardından 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak dizide Seray Kaya “Başak” rolüyle katılacak ve çok güçlü bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Seray Kaya, Sıla Türkoğlu yerine Kızılcık Şerbeti'nin yeni başrolü olacak.

Bunun yanı sıra Hakan Karahan, Tuncay isimli iş insanı olarak diziye dahil olacak ve Ömer'le çatışma yaşayacak.

Dizinin 113. bölümünde Yalçın Hafızoğlu, diziye geri dönen Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen'in partneri olurken 114. bölümle diziye gelen oyuncu Özge Borak, Salkım rolüyle Abdullah'ın yeni eşi olarak karşımıza çıkacak.