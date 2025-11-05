Sıla Türkoğlu Yerine O Gelecek: Kızılcık Şerbeti Kadrosuna 4 Yeni Oyuncu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncu ayrılıyor. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in Şerbo'dan vedası kesinleşirken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan oyuncuları açıkladı. Peki, Sıla Türkoğlu yerine başrol olan oyuncu kim oldu? Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Abdullah'ın yeni partnerleri kimler?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundaki ayrılıklar şoke etkisi yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın