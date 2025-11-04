onedio
Şimdi Ne Yapıyor? Esra Erol'da Çıldıran Cemile, Magazin Röportajında Ortaya Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 14:01

Esra Erol'un programından tanıdığımız Cemile, programdaki öfkeli halleri ve sık sık sinir krizi geçirmesiyle ünlenmişti. Kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Cemile'yi uzun süredir hiçbir yerde göremezken bu defa bir magazin röportajında karşımıza çıktı. Peki, Esra Erol'daki Cemile şimdi ne yapıyor? İşte Cemile'nin son hali...

KAYNAK: Gece Muhabiri

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Erol'un programıyla tanıdığımız, öfkeli halleriyle viral olan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız.

Eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia eden Cemile, Esra Erol'un programına çıkmış ve eşi Ramazan'la yüzleşmişti. 2024 yılında yaşanan bu olayların ardından Ramazan'la boşanıp kendi yoluna bakan Cemile'yi TikTok'ta ve bazı televizyon programında görmüştük. 

Bir süredir ortalıkta görünmeyen fenomen Cemile'ye Gece Muhabiri'nin röportajında rastladık. Hayatı hakkında konuşan Cemile, ayrıca özel hayatına dair 'Evlenme teklif eden de oldu ama soğudum. Erkekler Allah'tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin.' dedi.

