Şimdi Ne Yapıyor? Esra Erol'da Çıldıran Cemile, Magazin Röportajında Ortaya Çıktı!
Esra Erol'un programından tanıdığımız Cemile, programdaki öfkeli halleri ve sık sık sinir krizi geçirmesiyle ünlenmişti. Kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Cemile'yi uzun süredir hiçbir yerde göremezken bu defa bir magazin röportajında karşımıza çıktı. Peki, Esra Erol'daki Cemile şimdi ne yapıyor? İşte Cemile'nin son hali...
KAYNAK: Gece Muhabiri
Esra Erol'un programıyla tanıdığımız, öfkeli halleriyle viral olan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
