Şimdi Ne Yapıyor? Esra Erol'da Çıldıran Cemile, Magazin Röportajında Ortaya Çıktı!

Eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia eden Cemile, Esra Erol'un programına çıkmış ve eşi Ramazan'la yüzleşmişti. 2024 yılında yaşanan bu olayların ardından Ramazan'la boşanıp kendi yoluna bakan Cemile'yi TikTok'ta ve bazı televizyon programında görmüştük.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen fenomen Cemile'ye Gece Muhabiri'nin röportajında rastladık. Hayatı hakkında konuşan Cemile, ayrıca özel hayatına dair 'Evlenme teklif eden de oldu ama soğudum. Erkekler Allah'tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin.' dedi.