O Karakterler Ölecek: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan 4 Karakterin Akıbeti Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
04.11.2025 - 12:40

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde tam 4 karakter diziden ayrılacak. Firaz, Doğa, Mustafa ve Işıl karakterlerinin hikayesinde sona gelinirken bu dört karakterin nasıl ayrılacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakterler ölecek? Detayları Oya Doğan verdi!

KAYNAK: Dizi Doktoru/ Oya Doğan

Kızılcık Şerbeti'nde tam 4 oyuncu ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nden Işıl, Doğa, Firaz ve Mustafa karakterleri ayrılıyor. Oya Doğan, bu dört karakterin gidişini doğrulayıp bir de ünlü oyuncu Özge Borak'ın kadroya dahil olacağını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncuların nasıl bir hikayeyle diziye veda edeceği merak konusu olurken Oya Doğan'dan bu konuda da açıklama geldi. Oya Doğan'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde üç karakter ölecek.

Oya Doğan, Işıl, Mustafa ve Doğa'yı canlandıran Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ölerek diziye veda edeceğini açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nde üç karakter ölecek. Bir karakter yurt dışına kaçacak.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Işıl ve Mustafa karakterleri için ölüm senaryosu yazılırken Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç şehri terk ederek diziden ayrılacak. Bakalım bu ayrılıklar Kızılcık Şerbeti reytinglerini nasıl etkileyecek?

