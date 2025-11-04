O Karakterler Ölecek: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan 4 Karakterin Akıbeti Belli Oldu!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde tam 4 karakter diziden ayrılacak. Firaz, Doğa, Mustafa ve Işıl karakterlerinin hikayesinde sona gelinirken bu dört karakterin nasıl ayrılacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakterler ölecek? Detayları Oya Doğan verdi!
KAYNAK: Dizi Doktoru/ Oya Doğan
Kızılcık Şerbeti'nde tam 4 oyuncu ayrılıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde üç karakter ölecek. Bir karakter yurt dışına kaçacak.
