4 İsmin Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Oyuncu Dahil Oluyor!
Kızılcık Şerbeti kadrosunda tam 4 ayrılık yaşanacak. Işıl'ı canlandıran Ece İrtem, Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu ve Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılışı netleşti. Kızılcık Şerbeti ayrılıkları bitmezken Oya Doğan, ünlü bir oyuncunun Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olacağını açıkladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan oyuncu kim?
KAYNAK: Dizi Doktoru/ Oya Doğan
Televizyonun bir dönem en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncu ayrılıyor.
İddialara göre Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir oyuncu dahil olacak. Şerbo'ya gelen o oyuncu ise Özge Borak!
