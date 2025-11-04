onedio
4 İsmin Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Oyuncu Dahil Oluyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 08:23

Kızılcık Şerbeti kadrosunda tam 4 ayrılık yaşanacak. Işıl'ı canlandıran Ece İrtem, Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu ve Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılışı netleşti. Kızılcık Şerbeti ayrılıkları bitmezken Oya Doğan, ünlü bir oyuncunun Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olacağını açıkladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan oyuncu kim?

KAYNAK: Dizi Doktoru/ Oya Doğan

Televizyonun bir dönem en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncu ayrılıyor.

Ece İrtem, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Emrah Altıntoprak, 113. bölümle beraber kadrodan ayrılacak. 4 oyuncunun vedasıyla Kızılcık Şerbeti'ndeki gidişat merak yaratırken Dizi Doktoru olarak da bildiğimiz Oya Doğan büyük bombayı patlattı.

Oya Doğan, Kızılcık Şerbeti'ne ünlü bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir oyuncu dahil olacak. Şerbo'ya gelen o oyuncu ise Özge Borak!

Oya Doğan haberinde Özge Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak gireceğini açıkladı. Bakalım Özge Borak'ın gelişi, Kızılcık Şerbeti reytinglerini toparlamaya yetecek mi?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
