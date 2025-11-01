2010'da Akasya Durağı Setini Ziyaret Eden Adam, O Fotoğrafları 15 Yıl Sonra Paylaştı
TikTok'ta her gün yepyeni paylaşımlar yapılıyor. Özellikle yerli dizilere dair yapılan paylaşımlar sık sık viral olurken Cengizhan Küçük adlı bir TikTok kullanıcısı, 2010 yılında ziyarete gittiği Akasya Durağı setindeki fotoğraflarını 15 yıl sonra paylaştı.
KAYNAK: Cengizhan Küçük/ TikTok
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran diziler arasında yer alıyor.
İşte TikTok kullanıcısının 15 yıl sonra paylaştığı Akasya Durağı set fotoğrafları:
