2010'da Akasya Durağı Setini Ziyaret Eden Adam, O Fotoğrafları 15 Yıl Sonra Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 15:35

TikTok'ta her gün yepyeni paylaşımlar yapılıyor. Özellikle yerli dizilere dair yapılan paylaşımlar sık sık viral olurken Cengizhan Küçük adlı bir TikTok kullanıcısı, 2010 yılında ziyarete gittiği Akasya Durağı setindeki fotoğraflarını 15 yıl sonra paylaştı.

KAYNAK: Cengizhan Küçük/ TikTok

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran diziler arasında yer alıyor.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen gibi isimlerin başrollerde yer aldığı dizi kısa sürede fenomene dönüşmüş ve tam 174 bölüm sürmüştü. Halihazırda televizyonda yayınlanan tekrar bölümleriyle rağbet görmeye devam eden Akasya Durağı yıllar sonra set fotoğraflarıyla gündem oldu.

TikTok'ta Cengizhan Küçük adlı bir kullanıcı, 2010 yılında ziyarete gittiği Akasya Durağı setinde çektiği fotoğrafları 15 yıl sonra paylaştı.

İşte TikTok kullanıcısının 15 yıl sonra paylaştığı Akasya Durağı set fotoğrafları:

