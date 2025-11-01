onedio
Final Yapacak: ATV'nin İddialı Dizisi Reyting Kurbanı Oldu!

Hande Erçel Atv yerli dizi
Esra Demirci
01.11.2025 - 14:44

ATV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi hakkında beklenen final kararı alındı. Birsen Altuntaş finali duyurdu. Peki, hangi dizi biterek ekrana erken veda edecek? İşte reyting kurbanı olan o dizi...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni sezon için final haberleri gelmeye başladı.

Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde pek çok dizi sürpriz ataklar yaparak zirveye yerleşirken bazı eski diziler yeni sezonlarıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Reyting savaşının epey çetrefilli geçtiği dizi sektöründen beklenen bir final haberi geldi. ATV'nin iddialı dizisi reyting kurbanı oldu.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisi için ATV final kararı aldı.

Birsen Altuntaş, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 7. bölümüyle final yapacağını duyurdu. Aşk ve Gözyaşı dün akşam (31 Ekim) yayınlanan bölümüyle reytinglerde ilk 20'ye bile girememişti.

Aşk ve Gözyaşı böylece sezonun ilk final yapan yeni dizisi oldu.

