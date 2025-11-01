onedio
Gelin Evi'nin Sunucusu Buse Varol, Yarışmacıların Yaptığı Yemeklerin Akıbetini Açıkladı

Gelin Evi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 12:50

Show TV'nin sezonlardır devam eden gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yarışan gelinlerin yaptıkları yemeklerin ne olduğu kafamızı karıştırıp duruyor. Çoğu yarışmacı yaptıkları yemeklerin yenilmediğini ve yapım ekibinin dışarıdan yemek söylediğini açıklamıştı. Gelin Evi sunucusu Buse Varol, bu konuya açıklık getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yapılan yemeklerin akıbeti kafa karıştırmaya devam ediyor.

Gelin Evi'nde birincilik için yarışan gelinler tüm maharetlerini ortaya koyarak çeşit çeşit gün yemeği hazırlıyor. Ekranda gördüğümüz kadarıyla bu yemeklerin çoğu kalırken bazı yarışmacılar, yayınladıkları TikTok videolarında bu yemekler yerine yapım ekibinin dışarıdan sipariş verdiği yemeklerin yenildiğini açıklamıştı.

Gelin Evi sunucusu Buse Varol, kafa karıştıran soruya yanıt verdi. Varol, gelinlerin yaptığı tüm yemeklerin set çalışanları tarafından 1 saatte bitirildiğini açıkladı.

