Gelin Evi'nin Sunucusu Buse Varol, Yarışmacıların Yaptığı Yemeklerin Akıbetini Açıkladı

Gelin Evi'nde birincilik için yarışan gelinler tüm maharetlerini ortaya koyarak çeşit çeşit gün yemeği hazırlıyor. Ekranda gördüğümüz kadarıyla bu yemeklerin çoğu kalırken bazı yarışmacılar, yayınladıkları TikTok videolarında bu yemekler yerine yapım ekibinin dışarıdan sipariş verdiği yemeklerin yenildiğini açıklamıştı.

Gelin Evi sunucusu Buse Varol, kafa karıştıran soruya yanıt verdi. Varol, gelinlerin yaptığı tüm yemeklerin set çalışanları tarafından 1 saatte bitirildiğini açıkladı.