Kısmetse Olur'un Cringe Komasına Girme Garantili Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı
Ekran serüvenine Kanal D ekranlarında başlayan Kısmetse Olur, izdivaç programlarının yasaklanmasıyla YouTube'a geçmişti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle devam eden program yoğun rağbet görerek Amazon Prime'a transfer olurken ikonikleşen tanıtım fragmanı sonunda geldi.
