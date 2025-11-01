onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kısmetse Olur'un Cringe Komasına Girme Garantili Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Kısmetse Olur'un Cringe Komasına Girme Garantili Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 10:09

Ekran serüvenine Kanal D ekranlarında başlayan Kısmetse Olur, izdivaç programlarının yasaklanmasıyla YouTube'a geçmişti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle devam eden program yoğun rağbet görerek Amazon Prime'a transfer olurken ikonikleşen tanıtım fragmanı sonunda geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D'deki versiyonuyla hayatımıza giren Kısmetse Olur, evlilik programlarına yasak gelmesiyle ekran serüvenine YouTube'da devam etmişti.

Kanal D'deki versiyonuyla hayatımıza giren Kısmetse Olur, evlilik programlarına yasak gelmesiyle ekran serüvenine YouTube'da devam etmişti.

2017'de resmen yayından kaldırılan Kısmetse Olur'a 2022'de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle kavuşmuştuk fakat program Mart 2024'te final yapmıştı.

Kısmetse Olur'un yeni sezonu ne zaman gelir diye beklerken Amazon Prime, Kısmetse Olur'u dijital platformda yayınlama kararı aldığını duyurdu. Söz konusu gelişmeler programın fanlarını heyecanlandırırken beklenen an geldi ve Amazon Prime, izleyeni cringe komasına sokan ikonik tanıtım fragmanıyla yayın tarihini duyurdu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, 3 Kasım günü Amazon Prime'da yayın hayatına başlayacak.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın