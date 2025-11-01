Al Hayba'da Sadakat'i Canlandıran Oyuncu, Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'i Övdü
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Al Hayba adlı diziden uyarlama olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Orijinal hikayede Sadakat karakterini canlandıran oyuncu, verdiği röportajda kendi rolünü oynayan Gonca Cilasun'u överek Uzak Şehir'i çok beğendiğini açıkladı.
Al Hayba adlı Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir'in başarısını herkes konuşuyor.
