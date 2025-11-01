onedio
Al Hayba'da Sadakat'i Canlandıran Oyuncu, Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'i Övdü

Al Hayba'da Sadakat'i Canlandıran Oyuncu, Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'i Övdü

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 08:24

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Al Hayba adlı diziden uyarlama olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Orijinal hikayede Sadakat karakterini canlandıran oyuncu, verdiği röportajda kendi rolünü oynayan Gonca Cilasun'u överek Uzak Şehir'i çok beğendiğini açıkladı.

Al Hayba adlı Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir'in başarısını herkes konuşuyor.

Al Hayba adlı Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir'in başarısını herkes konuşuyor.

Reyting rekorları kıran ve enfes yurt dışı satışları yakalayan Uzak Şehir, bu defa Al Hayba'da Sadakat rolünü canlandıran oyuncuya soruldu. Sadakat yani Nahed karakterini canlandıran Mona Wassef, verdiği röportajda Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'un performansını çok beğendiğini söyleyip dizinin başarısından haberdar olduğunu açıkladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
