Senarist Annesi, Feyza Civelek'in Ağlama Performansını Linçleyenlere Şerbo'da O Sahnelerle Yanıt Verdi
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in oyunculuğu sıklıkla eleştiri alırken geçtiğimiz bölümde kendisine gelen linçler Şerbo'daki bir sahneyle gündem olmuştu. Feyza Civelek'in senarist annesi bu defa da kızının ağlama sahnesiyle dalga geçenlere yazdığı sahneyle yanıt vermiş.
Buradan izleyebilirsiniz:
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, oyunculuk performansı ve torpilli olduğu iddialarıyla sık sık gündemde.
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
