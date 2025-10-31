onedio
Senarist Annesi, Feyza Civelek'in Ağlama Performansını Linçleyenlere Şerbo'da O Sahnelerle Yanıt Verdi

Kızılcık Şerbeti
31.10.2025 - 23:52

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in oyunculuğu sıklıkla eleştiri alırken geçtiğimiz bölümde kendisine gelen linçler Şerbo'daki bir sahneyle gündem olmuştu. Feyza Civelek'in senarist annesi bu defa da kızının ağlama sahnesiyle dalga geçenlere yazdığı sahneyle yanıt vermiş.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, oyunculuk performansı ve torpilli olduğu iddialarıyla sık sık gündemde.

Oyunculuk kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in yazdığı dizilerde rol alan Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nde de aynı durumu yaşaması bir yanda oyuncunun sahnelerdeki performansı sık sık eleştiri topluyor.

Kızılcık Şerbeti gibi dram yükü ağır bir dizide ağlama performansında sıkıntılar yaşadığı aşikar olan oyuncu bu konuda linçlenirken senarist annesi Melis Civelek, gelen eleştirilere Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümündeki bir sahneyle yanıt verdi.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

twitter.com

Bilmeyenler için diğer sahneyi de buraya bırakıyoruz:

