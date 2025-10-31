onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Başrolü Sıla Türkoğlu'nun Ayrılığı Ardından Gelen Yorumlar

Kızılcık Şerbeti'nin Başrolü Sıla Türkoğlu'nun Ayrılığı Ardından Gelen Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 20:02

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziye veda ediyor. Kızılcık Şerbeti kadrosundan kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu'nun gidişinin ardından Şerbo seyircisinden gelen yorumları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey çok hızlı gelişti...

Her şey çok hızlı gelişti...
twitter.com

Tam yerinde bir hamleydi açıkçası.

👇

👇
twitter.com

Bu doğru!

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artı bir!

Artı bir!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bekliyoruz Sıla hanım!

Bekliyoruz Sıla hanım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın