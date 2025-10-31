onedio
Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Diziden Ayrılan Sıla Türkoğlu'na Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 16:47

Sıla Türkoğlu, 4 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyordu. Doğa'yı canlandıran Türkoğlu, kendi rızasıyla diziden ayrılma kararı almıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun vedası hakkında açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Şerbo'dan ayrılıyor. Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu'nun kendi isteğiyle ayrılacağını duyurup sezon başında yapımcı Faruk Turgut'la konuştuğunu açıkladı.

Ayrılıktan burada bahsetmiştik:

Sıla Türkoğlu'nun ayrılığının duyurulmasının ardından yapımcı Faruk Turgut, genç oyuncuya veda paylaşımı yapıp 113. bölümde diziye veda edeceğini duyurdu.

twitter.com

Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir.Sezon başında ayrılmak istemişti ancak ricamı kırmayarak

113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğuda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Faruk Turgut'un paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti.

twitter.com

Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim🤍

