Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Diziden Ayrılan Sıla Türkoğlu'na Veda Paylaşımı
Sıla Türkoğlu, 4 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyordu. Doğa'yı canlandıran Türkoğlu, kendi rızasıyla diziden ayrılma kararı almıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun vedası hakkında açıklama yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı açıklanmıştı.
Sıla Türkoğlu'nun ayrılığının duyurulmasının ardından yapımcı Faruk Turgut, genç oyuncuya veda paylaşımı yapıp 113. bölümde diziye veda edeceğini duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Faruk Turgut'un paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti.
