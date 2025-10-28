Avatar Atakan, Survivor 2026'da Yarışacak Eski Yarışmacıyı Açıkladı
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Avatar Atakan, Uykucu filminin galasında Survivor 2026 hakkında konuştu. Survivor'ın yeni sezonunda hangi yarışmacıların yarışacağı yönünde soru alan Atakan, eski yarışmacılardan Nagihan'ın yeniden Survivor'da yer alacağını duyurdu.
KAYNAK: TV Dünyası
Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin 5. kez Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.
