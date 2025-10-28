onedio
Avatar Atakan, Survivor 2026'da Yarışacak Eski Yarışmacıyı Açıkladı

Avatar Atakan, Survivor 2026'da Yarışacak Eski Yarışmacıyı Açıkladı

28.10.2025 - 13:51

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Avatar Atakan, Uykucu filminin galasında Survivor 2026 hakkında konuştu. Survivor'ın yeni sezonunda hangi yarışmacıların yarışacağı yönünde soru alan Atakan, eski yarışmacılardan Nagihan'ın yeniden Survivor'da yer alacağını duyurdu.

KAYNAK: TV Dünyası

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin 5. kez Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin 5. kez Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.

Eski yarışmacılardan Avatar Atakan, Çağatay Ulusoy'un Uykucu filminin galasına katıldı. Burada Survivor hakkında konuşan Atakan, Survivor 2026 kadrosundaki isimleri yorumladı. Şarkıcı Bayhan ve Keremcem'in yarışmacı olarak Acun Ilıcalı tarafından duyurulurken Avatar Atakan, eskilerden Nagihan Karadere'nin tam 5. kez yarışmacı olacağını açıkladı.

