Taşacak Bu Deniz, Kim Kimdir Paylaşımıyla Olmayan Karakterleri Bi' Miktar İfşaladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 09:20

Yeni sezonun popüler Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Koçari ve Furtuna aile üyeleri epey kafa karıştırıyor. Kafa karışıklığının önüne geçmek isteyen dizi ekibi, kim kimdir paylaşımı yaparak her şeyi açıklarken henüz diziye dahil olmayan karakterleri de ifşa etmiş oldu.

Furtuna ve Koçari adlı düşman ailelerin arasındaki ilişkileri anlatan Taşacak Bu Deniz, kalabalık oyuncu kadrosuyla sık sık kafa karıştırıyor.

Henüz 3 bölüm yayınlanan dizide kim kimdir tartışma konusu olurken dizi ekibi, Taşacak Bu Deniz için karakter haritası yayınladı. Fakat söz konusu paylaşımda henüz diziye dahil olmayan bazı kilit karakterleri de yayınlayınca ortalık bir miktar karıştı.

Gezep'in üvey kardeşi İlve, Adil'in halası Emriye, Hicran'ın hala kızı Ballı, İlve'nin oğlu Atakan ve Oruç'un kardeşi Fatih karakterlerini gören seyirci epey şaşırdı.

Senaryo açısından bakıldığında oldukça önemli olan bu karakterler için henüz herhangi bir açıklama yapılmazken önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olmaları bekleniyor. Peki, sizce bu karakterler için hangi oyuncularla anlaşma yapılır? Yorumlarda buluşalım...

