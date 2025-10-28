Taşacak Bu Deniz, Kim Kimdir Paylaşımıyla Olmayan Karakterleri Bi' Miktar İfşaladı
Furtuna ve Koçari adlı düşman ailelerin arasındaki ilişkileri anlatan Taşacak Bu Deniz, kalabalık oyuncu kadrosuyla sık sık kafa karıştırıyor.
Gezep'in üvey kardeşi İlve, Adil'in halası Emriye, Hicran'ın hala kızı Ballı, İlve'nin oğlu Atakan ve Oruç'un kardeşi Fatih karakterlerini gören seyirci epey şaşırdı.
