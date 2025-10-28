TRT 1'in Sevilen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Rolü İçin Bambaşka İsimler Düşünülmüş
TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına ağırlığını koydu. Cuma günlerinin tartışmasız galibi olan Taşacak Bu Deniz, özellikle Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteriyle öne çıkıyor. TV Mühendisi adlı X sayfası, Eleni için Ava Yaman'dan önce bambaşka isimlerin gündeme geldiğini açıkladı.
KAYNAK: TV Mühendisi
TRT 1'in yeni sezon için en iddialı dizilerinden Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'in yaşadığı başarıyı yaşıyor.
TV Mühendisi'nin iddiasına göre Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman yerine Ahsen Eroğlu ve Miray Daner düşünülüyormuş.
Söz konusu paylaşımı da buraya bırakalım:
