TRT 1'in Sevilen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Rolü İçin Bambaşka İsimler Düşünülmüş

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 08:52

TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına ağırlığını koydu. Cuma günlerinin tartışmasız galibi olan Taşacak Bu Deniz, özellikle Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteriyle öne çıkıyor. TV Mühendisi adlı X sayfası, Eleni için Ava Yaman'dan önce bambaşka isimlerin gündeme geldiğini açıkladı.

KAYNAK: TV Mühendisi

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı dizilerinden Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'in yaşadığı başarıyı yaşıyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'ni 3. bölümüyle zirveden indiren Karadeniz dizisi, önümüzdeki haftalarda reyting yükselişini sürdüreceğe benziyor.

Taşacak Bu Deniz konusu ve karakterleriyle yoğun ilgi görüyor fakat bu ilginin en büyük nedeni genç oyuncu Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteri nedeniyle oluşuyor. İlk oyunculuk deneyimini 'Bir Derdim Var' dizisinde yaşayan 19 yaşındaki Ava Yaman'ın enfes performansıyla yücelen Eleni karakterini dilimizden düşüremezken X'te dizi yorumculuğu yapan TV Mühendisi adlı hesap, ortaya bomba bir iddia attı.

TV Mühendisi'nin iddiasına göre Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman yerine Ahsen Eroğlu ve Miray Daner düşünülüyormuş.

Söz konusu iddia sosyal medyada gündem olurken Taşacak Bu Deniz seyircileri, Ava Yaman'ın oyunculuğundan memnuniyetlerini dile getirerek genç oyuncunun tercih edilmesinden mutlu olduklarını yazdı.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Söz konusu paylaşımı da buraya bırakalım:

twitter.com

