Rekor Uzak Şehir'de! Bu Hafta Seyirciyi En Uzun Süre Tutan Diziler

yerli dizi Uzak Şehir Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 14:53

Televizyon dizilerinin başarılarını sosyal medya tepkileri ve reytinglerle takip etsek de seyirciyi en fazla ekranda tutan dizileri bilmiyorduk. Reklam aralarında bile seyircinin kanal değiştirmeden beklediği 5 diziyi derledik. Bakalım bu hafta en çok izlenen diziler hangileri?

19-25 Ekim haftasında televizyonda en çok izlenen diziler reyting sonuçlarıyla belli olurken bu defa seyirciyi en uzun süre ekranda tutan dizileri derledik.

Reklam aralarında bile seyircinin kanalı değiştirmeyerek bölümün devamını beklediği diziler arasında bu hafta rekor Uzak Şehir'de!

ABC1'de loyalty'si en yüksek dizi 74,80 oranıyla Uzak Şehir oldu.

ABC1'de loyalty'si en yüksek, seyirciyi en uzun süre tutabilen diğer diziler şu şekilde:

1.Uzak Şehir 74,80

2.Taşacak Bu Deniz 70,20

3.Teşkilat 62

4.Eşref Rüya 56,30

5.Güller ve Günahlar 56,20

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
