Komadan Uyanan Baran'ın Uzak Şehir'den Ayrılıp Ayrılmayacağına Açıklama Geldi
Çekimleri Mardin'de yapılan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında Burç Kümbetlioğlu'nun canlandırdığı Boran'ın komadan uyandığını gördük. Seyirci, Boran karakterinin diziden ayrılacağını düşünürken bir de komadan uyanınca panik arttı. Birsen Altuntaş, Boran'ın akıbeti hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.
Komadan uyanan Boran karakterinin Uzak Şehir'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda Altuntaş yanıt verdi.
