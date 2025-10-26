onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Komadan Uyanan Baran'ın Uzak Şehir'den Ayrılıp Ayrılmayacağına Açıklama Geldi

Komadan Uyanan Baran'ın Uzak Şehir'den Ayrılıp Ayrılmayacağına Açıklama Geldi

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 11:09

Çekimleri Mardin'de yapılan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında Burç Kümbetlioğlu'nun canlandırdığı Boran'ın komadan uyandığını gördük. Seyirci, Boran karakterinin diziden ayrılacağını düşünürken bir de komadan uyanınca panik arttı. Birsen Altuntaş, Boran'ın akıbeti hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

1 yıldır öldüğü zannedilen Boran'ın aslında hayatta ve komada olduğunu henüz hazmetmişken bir de Boran'ın komadan uyanması şokuyla karşı karşıya kaldık.

Böbrek nakli sonrasında komadan uyandığını düşündüğümüz Boran'ın Alya ve Cihan aşkına tepkisi merakımızı körüklerken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir açıklama geldi.

Komadan uyanan Boran karakterinin Uzak Şehir'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda Altuntaş yanıt verdi.

Komadan uyanan Boran karakterinin Uzak Şehir'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda Altuntaş yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, bir Uzak Şehir seyircisinin Boran hakkındaki sorusuna 'Devam...' diyerek cevap verdi. Bakalım Boran'la beraber Uzak Şehir'deki hikaye nasıl ilerleyecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın