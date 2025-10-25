onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gupse Özay'ın "Gupi" Adlı Animasyon Dizisinin Fragmanına X'ten Yorum Yağdı

Gupse Özay'ın "Gupi" Adlı Animasyon Dizisinin Fragmanına X'ten Yorum Yağdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 15:32

Gupse Özay'ın Netflix için hazırladığı yeni animasyon dizisi 'Gupi'nin fragmanı görücüye çıktı. Netflix'in resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan fragman sosyal medyayı ikiye ayırdı. Çoğunluk ise seslendirme ve animasyon kalitesini eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gupse Özay imzalı yeni animasyon dizisi "Gupi", ilk fragmanıyla görücüye çıktı.

Gupse Özay imzalı yeni animasyon dizisi "Gupi", ilk fragmanıyla görücüye çıktı.

Türkiye'nin önde gelen komedi oyuncularından Gupse Özay'ın kaleme aldığı Gupi epeydir merak ediliyordu. Netflix'in resmi sosyal medya hesapları, dizinin fragmanını sonunda yayınladı. Fragmanı izleyen X kullanıcıları ise ikiye ayrıldı. Seslendirme ve animasyon kalitesine takılanlar çoğunlukta olurken animasyonu beğenenler de oldu.

Gupi'nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın