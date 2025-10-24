İlk ve Son'un 3. Sezonunda Rol Alacak Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in Partner Karesine İlk Tepkiler
Hakan Bonomo'nun yazdığı İlk ve Son'un 3. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. 3. sezonda Güneş ve Serkan çiftinin toksik ilişkisini izleyeceğiz. Timuçin Esen ve Bergüzar Korel'in başrollerde yer alacağı 3. sezondan ilk çift karesi geldi. Sosyal medyada ise ikiliye yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi İlk ve Son'un 3. sezon partnerleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte İlk ve Son'un 3. sezon partnerlerine ilk tepkiler:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın