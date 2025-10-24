onedio
Haberler
Dizi & Film
İlk ve Son'un 3. Sezonunda Rol Alacak Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in Partner Karesine İlk Tepkiler

İlk ve Son'un 3. Sezonunda Rol Alacak Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in Partner Karesine İlk Tepkiler

Esra Demirci
Esra Demirci
24.10.2025 - 13:10

Hakan Bonomo'nun yazdığı İlk ve Son'un 3. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. 3. sezonda Güneş ve Serkan çiftinin toksik ilişkisini izleyeceğiz. Timuçin Esen ve Bergüzar Korel'in başrollerde yer alacağı 3. sezondan ilk çift karesi geldi. Sosyal medyada ise ikiliye yorum yağdı.

Fenomen dizi İlk ve Son'un 3. sezon partnerleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.

İlk sezonların yanı sıra orta yaşlardaki bir çiftin toksik ilişkisini izleyeceğimiz dizi bu açıdan epey tartışma yaratmıştı. HBO Max, Güneş ve Serkan'ı canlandıracak Timuçin Esen ve Bergüzar Korel'in ilk partner karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Toksikliğin kitabını yazacak yeni çiftimize haliyle sosyal medyadan yorum yağdı. Bakalım seyirci Güneş ve Serkan ikilisini nasıl bulmuş?

İşte İlk ve Son'un 3. sezon partnerlerine ilk tepkiler:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
