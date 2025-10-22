onedio
Perihan Savaş'tan Kemal Sunal'la İlgili Yıllar Sonra Gelen Güldüren İtiraf!

Kemal Sunal
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 20:45

Perihan Savaş, unutulmaz Sosyete Şaban filminde başrol oynadığı Kemal Sunal hakkında yaptığı itirafla gündem oldu. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati programına konuk olan Savaş, Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığını izlediğimiz Sosyete Şaban filmindeki o sahnenin tamamen gerçek olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati

Buradan izleyebilirsiniz:

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın Ahmet Mümtaz Taylan'ın programındaki Kemal Sunal itirafı yeniden gündem oldu.

Kemal Sunal'la Sosyete Şaban filmindeki bir anısını anlatan Savaş, filmdeki unutulmaz dereden geçme sahnesi hakkında itirafta bulundu. Kemal Sunal'ın çok pimpirikli biri olduğunu belirten Savaş, senaryo gereği Kemal Sunal'ı dereden sırtında geçirdiği sahnenin tamamen gerçek olduğunu anlattı. Perihan Savaş, Kemal Sunal'ın deredeki suyu çok pis bulmasından dolayı kendisinden özel ricada bulunduğunu belirtti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
