Perihan Savaş'tan Kemal Sunal'la İlgili Yıllar Sonra Gelen Güldüren İtiraf!
Perihan Savaş, unutulmaz Sosyete Şaban filminde başrol oynadığı Kemal Sunal hakkında yaptığı itirafla gündem oldu. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati programına konuk olan Savaş, Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığını izlediğimiz Sosyete Şaban filmindeki o sahnenin tamamen gerçek olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati
Usta oyuncu Perihan Savaş'ın Ahmet Mümtaz Taylan'ın programındaki Kemal Sunal itirafı yeniden gündem oldu.
