Kocasının Cinsel İlişki Esnasında Soyunmayıp Yalnızca Fermuarını Açmasından Şikayet Etti

Kocasının Cinsel İlişki Esnasında Soyunmayıp Yalnızca Fermuarını Açmasından Şikayet Etti

22.10.2025 - 19:54

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci bu defa cinsel ilişki esnasında soyunmayıp yalnızca pantolonunun fermuarını açan kocasından şikayetçi olan kadına yanıt verdi.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, eşiyle cinsel ilişki yaşarken zorluk yaşayan bir kadının sorusunu yanıtladı.

Ezmeci'ye 'Kocam birliktelik sırasında kıyafetlerini çıkarmıyor. Sadece fermuarını açıyor. Ne yapmalıyım?' yazan takipçisinin derdine videolu yanıt verdi. Esra Ezmeci, bu tarz kıyafetini çıkarmama durumunun altında bir özgüvensizlik olabileceğini açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
