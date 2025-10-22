onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
2009'da Yayınlanan Arka Sıradakiler'deki İstanbul Kira Fiyatları Gündem Oldu

2009'da Yayınlanan Arka Sıradakiler'deki İstanbul Kira Fiyatları Gündem Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 18:04

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisindeki ev kirası fiyatları gündem oldu. Dizinin 2009 yılında yayınlanan bölümünde Oktay ve Gamze'nin İstanbul'da kiralık ev aradığı sahneden bir kesit sosyal medyada yayıldı. Söz konusu sahnedeki kira fiyatları görenleri epey şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisindeki İstanbul ev kiralarının yer aldığı sahne yıllar sonra gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisindeki İstanbul ev kiralarının yer aldığı sahne yıllar sonra gündem oldu.

Oktay ve Gamze karakterlerinin kiralık ev aradığı sahne, 2009 yılında yayınlanmıştı. Söz konusu sahnede emlakçıya giden Oktay ve Gamze kiraların fazlalığından yakınırken üzerinden tam 16 yıl geçen sahnede kiraların 750 TL ile 800 TL arasında seyrettiğini görüyoruz. Peki siz bu kira fiyatlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın