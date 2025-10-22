Taşacak Bu Deniz'de Esme Karakteri İçin İlk Düşünülen Oyuncunun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı ve iddialı işlerinden biri olmayı başardı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizide Esme ve Adil'in yıllara meydan okuyan ve bir düşmanlığın ortasında kalan aşklarının anlatıldığı dizide, Esme için düşünülen oyuncunun başkası olduğu ortaya çıktı.
TRT 1 ekranında yayınlanan Taşacak Bu Deniz cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizide Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal, karakteriyle adeta bütünleşmiş durumda.
Taşacak Bu Deniz Esme karakteri için düşünülen ilk oyuncu Ebru Şahin'miş!
