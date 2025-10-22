onedio
Taşacak Bu Deniz'de Esme Karakteri İçin İlk Düşünülen Oyuncunun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 13:59

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı ve iddialı işlerinden biri olmayı başardı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizide Esme ve Adil'in yıllara meydan okuyan ve bir düşmanlığın ortasında kalan aşklarının anlatıldığı dizide, Esme için düşünülen oyuncunun başkası olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranında yayınlanan Taşacak Bu Deniz cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

İkinci bölümünde Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi ve AB grubunda zirveye ulaşmayı başaran dizi, sosyal medyada da etkileşim rekorları kırdı. 24 Ekim cuma 3. bölümüyle ekrana gelecek Taşacak Bu Deniz dizisinde neler yaşanacağı merak ediliyor.

Dizide Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal, karakteriyle adeta bütünleşmiş durumda.

Rolü ve Ulaş Tuna Astepe'yle olan uyumu o kadar beğenildi ki bu karakter için başka bir isim düşünülemez gibi geliyor. Ancak dizi için görüşmeler sürerken, Esme karakteri için başka birine teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz Esme karakteri için düşünülen ilk oyuncu Ebru Şahin'miş!

Görüşmeler yapılmış ancak olumsuz bir sonuca varılmış. Ne dersiniz, Ebru Şahin'i Esme karakterinde görmek ister miydiniz?

