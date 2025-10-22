onedio
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisinde Alacağı Bölüm Başı Ücret Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 08:52

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ABİ dizisi daha şimdiden en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide önce ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu, daha sonra bölüm başı alacakları ücret tartışma yarattı. Gelin, alacakları ücrete ve gelen yorumlara birlikte bakalım!

Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan proje, henüz hazırlık aşamasındayken bile ses getirmeye başladı. Dizinin konusunun yanı sıra, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı da gündem olmuştu. Bu gündem bitmeden, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ dizisinden alacağı ücret belli oldu. Bölüm başı ayrı ayrı 4 milyon 250 bin TL alacak oyuncular, sosyal medyada tartışma yarattı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
