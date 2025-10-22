Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisinde Alacağı Bölüm Başı Ücret Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ABİ dizisi daha şimdiden en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide önce ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu, daha sonra bölüm başı alacakları ücret tartışma yarattı. Gelin, alacakları ücrete ve gelen yorumlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın