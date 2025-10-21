onedio
Rekor Anlaşma: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun ABİ Dizisinden Alacakları Ücret Dudak Uçuklattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 13:24

Türk televizyonlarının merakla beklenen yapımlarından ABİ dizisi, başrol oyuncuları ve yaş farkıyla gündeme damga vurmasının ardından manşetlere senaryosundaki son değişikliklerle yerleşti. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun partner olduğu diziden bölüm başı alacakları ücret ise büyük merak konusuydu. 

Gel Konuşalım programında Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre, ABİ dizisinin tepkiler sonrası senaryosunun değişeceği ortaya çıkarken, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacakları rekor ücret de dudak uçuklattı.

ATV'nin yeni sezonda ekranlara getireceği "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile büyük merak uyandırmıştı.

'ABİ' dizisinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı izleyicilerin dikkatini çekmişti. Aralarında 23 yaş olan ikilinin yeni dizisi sabırsızlıkla beklenirken, ünlü oyuncuların bölüm başına alacakları ücret de büyük merak konusu olmuştu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında ortaya attığı iddialarla yine gündeme damga vurdu!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
