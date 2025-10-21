onedio
Kenan İmirzalıoğlu, ABİ Dizisindeki Partneri Afra Saraçoğlu'yla Yaş Farkı Hakkında İlk Kez Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 21:40

Yeni yayın döneminin en merak edilen işlerinin başında hiç şüphesiz Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı ABİ var. 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olan İmirzalıoğlu'nun dizisi merakla beklenirken sosyal medyada uzun süre ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla yaş farkı konusunda ilk kez açıklama yaptı.

KAYNAK: 2. Sayfa/ @okanmermervip

Yeni sezonun en merak edilen işlerinden ABİ'nin başrolü 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olmuştu.

İki oyuncu arasındaki yaş farkı uzun süre gündemi meşgul etmiş ve tepki dolu paylaşımlar yapılmıştı. 

Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin partneri Afra Saraçoğlu'yla arasındaki 23 yaş farkına yanıt verdi. 51 yaşındaki İmirzalıoğlu, “Onu hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Çünkü hikayeye dair hiçbir şey bilmeden bu konularda fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Hikayeyi görelim bakalım sonra bir daha karşılaştığımızda sorarsınız” dedi.

