Kenan İmirzalıoğlu, ABİ Dizisindeki Partneri Afra Saraçoğlu'yla Yaş Farkı Hakkında İlk Kez Konuştu
Yeni yayın döneminin en merak edilen işlerinin başında hiç şüphesiz Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı ABİ var. 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olan İmirzalıoğlu'nun dizisi merakla beklenirken sosyal medyada uzun süre ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla yaş farkı konusunda ilk kez açıklama yaptı.
Yeni sezonun en merak edilen işlerinden ABİ'nin başrolü 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olmuştu.
