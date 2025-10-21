onedio
Taşacak Bu Deniz'in İlk Tanıtımındaki Kolye Detayı Meğer Büyük Spoilermış!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 19:58

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz, henüz birkaç haftadır yayında olmasına rağmen cuma akşamına ağırlığını koydu. Kızılcık Şerbeti'ni tahtından indiren Taşacak Bu Deniz'in her bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken dikkatli bir seyirci, dizinin gündem olan ilk tanıtım fragmanındaki detayı sosyal medyada paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni sezona damga vuran işler arasında çoktan yerini aldı.

Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, tanıtım fragmanında oyuncuların replikleriyle kısa süreliğine dalga konusu olmuştu. Fakat dizi başlar başlamaz hepimiz müptelası olduk. Cuma akşamlarının yıkılmaz kalesi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz'in önümüzdeki haftalardaki yükselişine herkes garanti gözüyle bakarken dikkatli bir seyirci, yayınlanan ilk tanıtımdaki detayı sosyal medyada paylaştı.

Esme'nin Adil'den kaçtığı fragmanda Esme, elindeki kolyeyi Adil'e vermemek için dereye atmıştı.

Diziyi izleyen bir seyirci, Esme'nin Adil'den kaçırdığı kolyenin içinde ikisinin çocuğu olan Eleni'nin fotoğrafı olduğunu fark etti. Seyircinin bu paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve ipucundan yola çıkarak çeşitli senaryolar üretildi.

Peki, sizce tanıtımdaki bu detay nasıl bir ipucu olabilir? Yorumlarda buluşalım...

