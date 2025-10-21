Taşacak Bu Deniz'in İlk Tanıtımındaki Kolye Detayı Meğer Büyük Spoilermış!
TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz, henüz birkaç haftadır yayında olmasına rağmen cuma akşamına ağırlığını koydu. Kızılcık Şerbeti'ni tahtından indiren Taşacak Bu Deniz'in her bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken dikkatli bir seyirci, dizinin gündem olan ilk tanıtım fragmanındaki detayı sosyal medyada paylaştı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni sezona damga vuran işler arasında çoktan yerini aldı.
Esme'nin Adil'den kaçtığı fragmanda Esme, elindeki kolyeyi Adil'e vermemek için dereye atmıştı.
Peki, sizce tanıtımdaki bu detay nasıl bir ipucu olabilir? Yorumlarda buluşalım...
