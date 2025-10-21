onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT Fark Etti!

Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT Fark Etti!

yerli dizi ChatGPT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 16:15

Kanal D'nin yeni bölümleriyle reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in son bölümü mantık hatasıyla gündem oldu. Dizide bitkisel hayattaki Boran'ın böbrek nakli olması gerektiği olayı işlendi. Dikkatli seyirciler bu konuda bir yanlışlık olduğunu düşündü ve soluğu ChatGPT'de aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'in son bölümü yine pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'in son bölümü yine pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın sağlığı hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Doktor Yalçın, Boran'ın sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerektiğini açıkladı. Elbette Alya ve Cihan, böbrek nakli için hemen gönüllü oldular. Fakat konumuz bu değil! 

Boran'ın 1 yıldan fazla süredir bitkisel hayatta olduğu dizide böbrek nakli senaryosunu anlamsız bulan bir seyirci soluğu ChatGPT'de aldı.

ChatGPT'ye bitkisel hayatta olan bir insanın böbrek nakli olup olamayacağını soran seyirci, aldığı yanıtla Uzak Şehir'deki mantık hatasını buldu.

ChatGPT'ye bitkisel hayatta olan bir insanın böbrek nakli olup olamayacağını soran seyirci, aldığı yanıtla Uzak Şehir'deki mantık hatasını buldu.

ChatGPT, 'Bitkisel hayatta olan bir hastaya böbrek nakli yapılamaz; çünkü hem tıbbi olarak işe yaramaz hem de etik/hukuki olarak uygun değildir.' yanıtı verdi. Bakalım söz konusu böbrek nakli olayı önümüzdeki bölümlerde nasıl işlenecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın