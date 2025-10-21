Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT Fark Etti!
Kanal D'nin yeni bölümleriyle reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in son bölümü mantık hatasıyla gündem oldu. Dizide bitkisel hayattaki Boran'ın böbrek nakli olması gerektiği olayı işlendi. Dikkatli seyirciler bu konuda bir yanlışlık olduğunu düşündü ve soluğu ChatGPT'de aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'in son bölümü yine pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT'ye bitkisel hayatta olan bir insanın böbrek nakli olup olamayacağını soran seyirci, aldığı yanıtla Uzak Şehir'deki mantık hatasını buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın