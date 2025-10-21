Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT Fark Etti!

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın sağlığı hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Doktor Yalçın, Boran'ın sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerektiğini açıkladı. Elbette Alya ve Cihan, böbrek nakli için hemen gönüllü oldular. Fakat konumuz bu değil!

Boran'ın 1 yıldan fazla süredir bitkisel hayatta olduğu dizide böbrek nakli senaryosunu anlamsız bulan bir seyirci soluğu ChatGPT'de aldı.