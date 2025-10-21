Fantezi İç Giyim Giyen Kadına Eşinin "Dantelli Balina" Dediğini Öğrenen Esra Ezmeci Çılgına Döndü!
Uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Esra Ezmeci, geçtiğimiz günlerde bir kadının sorusuna çok öfkelendi. Kadın, balık etli olduğu için fantezi iç giyim giydiğinde eşinin kendisine 'dantelli balina' dediğini söyledi. O soru sosyal medyada gündem oldu.
Bir kadın, Esra Ezmeci'ye eşinin kendisine "dantelli balina" dediğini söyleyerek ne yapması gerektiğini sordu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Özel trol tutup bu soruları sordurduğuna eminim ama kanıtlayamam
Adamın espri anlayışı varmış. Mesela bu kurcucu Ezmeye de bayan korse diyoruz.
Tanzimat Fermanı yayınlar bak sonra🤣🤣🤣
😂😂😂 Dantelli BALİNA 😂😂😂