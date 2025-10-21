onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fantezi İç Giyim Giyen Kadına Eşinin "Dantelli Balina" Dediğini Öğrenen Esra Ezmeci Çılgına Döndü!

Fantezi İç Giyim Giyen Kadına Eşinin "Dantelli Balina" Dediğini Öğrenen Esra Ezmeci Çılgına Döndü!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 15:20

Uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Esra Ezmeci, geçtiğimiz günlerde bir kadının sorusuna çok öfkelendi. Kadın, balık etli olduğu için fantezi iç giyim giydiğinde eşinin kendisine 'dantelli balina' dediğini söyledi. O soru sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir kadın, Esra Ezmeci'ye eşinin kendisine "dantelli balina" dediğini söyleyerek ne yapması gerektiğini sordu.

Bir kadın, Esra Ezmeci'ye eşinin kendisine "dantelli balina" dediğini söyleyerek ne yapması gerektiğini sordu.

Eşinin tepkisine sinirlenen Esra Ezmeci, bunun bir boşanma gerekçesi olduğunu belirtti. Ezmeci, kadına tavsiyelerde bulundu. Her kadının fantezi iç çamaşırı giymesi gerektiğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salgın Hastalık

Özel trol tutup bu soruları sordurduğuna eminim ama kanıtlayamam

MHOrhanRE

Adamın espri anlayışı varmış. Mesela bu kurcucu Ezmeye de bayan korse diyoruz.

H.ibrehim

Tanzimat Fermanı yayınlar bak sonra🤣🤣🤣

Mr. Texas

😂😂😂 Dantelli BALİNA 😂😂😂