Set Çalışanı Açıkladı: Kurgu Dizilerin Altında Neden "Gerçek Hikayeden Uyarlanmıştır" Yazıyor?

Set Çalışanı Açıkladı: Kurgu Dizilerin Altında Neden "Gerçek Hikayeden Uyarlanmıştır" Yazıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 14:17

Başta Kızılcık Şerbeti olmak üzere pek çok diziyi izlerken ekranda 'Gerçek hikayeden uyarlanmıştır' ifadesini görüyoruz. Ancak kurgu olduğu bilinen dizilerde bu ifadenin yer alması izleyicinin kafasını karıştırdı. Bir izleyici, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'a bu ifadenin neden yer aldığını sordu.

Kaynak: Yener Yalçın

Buradan izleyebilirsiniz:

Dizilerin pek çoğunda "Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır" ifadesi yer alır.

Dizilerin pek çoğunda "Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır" ifadesi yer alır.

Ancak kurgu olduğu bilinen dizilerde bu ifadenin yer alması izleyicinin kafasını karıştırır. Biz izleyici, set çalışanı Yener Yalçın'a bunun nedenini sordu. Yalçın, gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğini belirtti.

