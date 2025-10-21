onedio
Fatih Portakal da Aynısını Yaşamıştı: Ersin Düzen, Canlı Yayında Gelen Mesajı Okurken İstemeden Küfretti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 13:51

Yıllar önce Fatih Portakal'ın canlı yayında yaşadığı küfür kazası bu kez de Ersin Düzen'in başına geldi. Now Spor'da Efsane Futbol programında gelen mesajları okuyan Ersin Düzen, farkında olmadan 'İzmir Dar**cık köyünden...' dedi ve o an başına geleni fark etti. Bir hayli öfkelenen Ersin Düzen, mesaja tepki gösterdi.

Ersin Düzen, canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfretti ve izleyiciye büyük bir tepki gösterdi.

Benzer bir olay daha önce NOW TV'de haber sunarken Fatih Portakal'ın başına gelmişti.

Mesajlarda kelime oyunu yaparak okuyan kişinin istemeden küfretmesine yol açan izleyiciler, her iki durumda da sunucuların tepkisiyle karşılaştı. O anlar canlı yayında yayınlandı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
