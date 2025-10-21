Fatih Portakal da Aynısını Yaşamıştı: Ersin Düzen, Canlı Yayında Gelen Mesajı Okurken İstemeden Küfretti!
Yıllar önce Fatih Portakal'ın canlı yayında yaşadığı küfür kazası bu kez de Ersin Düzen'in başına geldi. Now Spor'da Efsane Futbol programında gelen mesajları okuyan Ersin Düzen, farkında olmadan 'İzmir Dar**cık köyünden...' dedi ve o an başına geleni fark etti. Bir hayli öfkelenen Ersin Düzen, mesaja tepki gösterdi.
Ersin Düzen, canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfretti ve izleyiciye büyük bir tepki gösterdi.
Benzer bir olay daha önce NOW TV'de haber sunarken Fatih Portakal'ın başına gelmişti.
